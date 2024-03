Tendencias en zapatos para primavera verano 2024

Amiga, descubre las tendencias en zapatos que arrasarán esta temporada.

Año nuevo, zapatos nuevos. Arranca el 2024 y toca dar la bienvenida a los nuevos zapatos que revolucionarán nuestros zapateros. Ya te adelanto que vuelven las plataformas XXL y los zapatos elegantes de tacón como los Kitten heels. Pero si eres de las que llevan deportivas blancas todo el año, no te preocupes que seguirán otra temporada más con nosotras. Descubre lo más top de la temporada para primavera y verano:

Kitten heels

Los Kitten heels apuntan a convertirse en los favoritos de la temporada. Es un tipo de zapato de salón elegante y sencillo, con un tacón de 3,5 a 5 cm, siendo una alternativa más baja a los stilettos. Es además un zapato que resulta fácil de combinar y que se ven fenomenal con blazers, pantalones anchos y vestidos mini.

Plataformas

Esta primavera-verano 2024 no querrás quitarte las plataformas de los pies. No tengas miedo a lucirlas porque se llevan altas por delante y por detrás, para que vayas en altura y pises firme y segura. Si quieres estilizar la figura elígelas porque te van a encantar. Puedes combinarlas con vaqueros o de noche con looks metalizados. Son muy versátiles para el día y para la noche.

Mules

Para esta primavera-verano 2024 toca dar la bienvenida de nuevo a los mules. Estos curiosos zapatos se pusieron de moda hace unos años y ahora vuelven a pisar con fuerza. Es un zapato que se caracteriza por ser bajo, abierto por atrás y cerrado en la punta. Es muy elegante y queda fenomenal con looks con blazer y de oficina. Un must have si quieres elevar tus looks. Además, puedes lucirlos con o sin medias.

Sandalias de playa por la calle

Conocidas como 'sandalias messy', es una tendencia que no pararás de ver. Básicamente o la amas o la odias. Consiste en llevar las clásicas sandalias de playa o piscina por la calle o a la oficina, con todo tipo de looks. Es ideal si quieres conseguir un look relajado, casual y a la moda. No pareremos de verlo a lo largo de la primavera-verano de 2024, y sino verás.

Zapatos metalizados

Lo metalizado es tendencia, tanto en ropa como en zapatos. Hace unos días te hablamos de las principales tendencias de ropa para primavera y desde luego que el metalizado ha venido para quedarse. Los tonos plateados y dorados reinarán esta temporada y lo harán también en los pies. Eso sí, no son zapatos únicamente para lucir de noche, sino también para ir a por el día.

Zapatos efecto vinilo

Los zapatos de vinilo son otra de las grandes tendencias de la temporada y están dispuestos a convertirse en los favoritos de la primavera. Sin duda, son un zapato original y con estilo, diferente a lo que estamos acostumbradas a ver. No sé a ti pero a mí me gusta. Si te encantan los zapatos y tener modelos distintos, desde luego que no puede faltar en tu zapatero.

Botas ‘slouchy’

Las botas 'slouchy' se caracterizan por tener la caña arrugada. Es uno de los modelos tendencia de la temporada y que llevaremos a lo largo de la primavera, con multitud de looks diferentes, como faldas y jeans. Una opción atrevida y que estoy convencida que no faltará en los armarios de las fashionistas.

Calzado de fibras naturales

Para esta temporada dará mucho de qué hablar el calzado de crochet, ganchillo y yute. Es una de las tendencias de la temporada y viene pisando con fuerza para la primavera. Lo veremos en multitud de formatos y de looks, para el diario y también para la playa. Además, este modelo es un tanto coquette y viene con lazo, que es otro de los iconos de la temporada.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuál de estas tendencias te ha conquistado el corazón? Yo me quedo con los mules otro año más y puede que me lance a por unos efecto vinilo. ¡Me chiflan!