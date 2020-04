Elegir un buen outfit puede ser una de las cosas más difíciles, ya que la apariencia puede ser un factor de gran importancia, ya sea para dar una buena impresión o para sentirnos bien con nosotras mismas, es por ello que te traemos los mejores tips para que elijas bien tu atuendo en cualquier ocasión.

Artículo elaborado por Gustavo Valor



Cada mañana muchas mujeres sufrimos al decidir qué utilizar como look del día, y es que aunque tengamos diversas opciones para vestir y combinar, siempre vamos a pensar que no tenemos suficiente ropa y que no tenemos qué ponernos. Y si le sumamos a esto que siempre vamos con prisa, la situación se convierte en toda una película de terror.



Para evitar que te sientas angustiada porque no sabes que ropa utilizar sea cual sea la ocasión, te daremos algunos consejos que te ayudaran a resolver rápidamente y elegir un buen outfit que te ayude a verte bien.

Tips para elegir un buen outfit cada día

Tu look dice mucho de ti : primero, debes conocer bien cuáles son los colores que te quedan bien. Es posible que el diseño de la prenda estilice tu figura, pero si el color no está a tono con tu cabello, tez y estilo, esta no va a ser una opción favorable.

primero, debes conocer bien cuáles son los colores que te quedan bien. Es posible que el diseño de la prenda estilice tu figura, pero si el color no está a tono con tu cabello, tez y estilo, esta no va a ser una opción favorable. No te excedas con los accesorios : los accesorios son complementos importantes de tus outfits, utiliza diferentes tipos, solo debes tener cuidado de sobrecargar tu imagen utilizando demasiados.

los accesorios son complementos importantes de tus outfits, utiliza diferentes tipos, solo debes tener cuidado de sobrecargar tu imagen utilizando demasiados. Atuendo semiformal : si debes asistir a un evento sin código de vestimenta alguno, opta por un outfit semiformal. De esta manera no vas a meter la pata utilizando un look demasiado informal si al final resulta que todos eligieron ir elegantemente vestidos, ni tampoco vas a sentirte fuera de lugar si la mayoría de las personas en el evento visten casual.

si debes asistir a un evento sin código de vestimenta alguno, opta por un outfit semiformal. De esta manera no vas a meter la pata utilizando un look demasiado informal si al final resulta que todos eligieron ir elegantemente vestidos, ni tampoco vas a sentirte fuera de lugar si la mayoría de las personas en el evento visten casual. La importancia del escote: utiliza un escote que vaya contigo, esto dependerá de tu rostro, cuello y busto. Intenta no mostrar mucha piel, vas a terminar cayendo en lo vulgar y no es lo que deseamos ¡Nunca! Es preferible siempre, un outfit más sencillo.

A la hora de elegir los zapatos : hazlo siempre por gusto y comodidad.

hazlo siempre por gusto y comodidad. Un buen bolso para complementar : no puede faltar a la hora de crear un outfit que destaque del resto, dependiendo de cada outfit procura tener un bonito bolso o cartera que combine y le de estilo. Un dato, los bolsos o carteras de cuero negro, marrón, beige o tonos nudes, siempre van bien con todo.

no puede faltar a la hora de crear un outfit que destaque del resto, dependiendo de cada outfit procura tener un bonito bolso o cartera que combine y le de estilo. Un dato, los bolsos o carteras de cuero negro, marrón, beige o tonos nudes, siempre van bien con todo. Nunca puede faltar en tu armario : las prendas básicas. Una blusa o camisa abotonada blanca, un jean, un pantalón y un vestido negro. Y por supuesto ¡zapatos cómodos!

las prendas básicas. Una blusa o camisa abotonada blanca, un jean, un pantalón y un vestido negro. Y por supuesto ¡zapatos cómodos! Chaquetas de diferentes estilos : haz lo posible por tener en tu armario chaquetas de varios estilos (mezclilla, jean, piel, pana, gamuza…) y para los distintos climas, así te mantendrás segura de utilizar la apropiada en el momento preciso.

haz lo posible por tener en tu armario chaquetas de varios estilos (mezclilla, jean, piel, pana, gamuza…) y para los distintos climas, así te mantendrás segura de utilizar la apropiada en el momento preciso. Comienza por una pieza clave: es decir, si hoy deseas usar una minifalda, elige una de entre las que tienes en tu colección y arma tu outfit en torno a ella.

Prepara todo un día antes : claro que muchas veces se nos pasa o simplemente nos da algo de pereza, pero es mejor que lo hagas así te quitas la molestia de estresarte durante la mañana siguiente, cuando tu cerebro aun está dormido y tal vez no tengas la suficiente creatividad para elegir el outfit ideal. Esto va a permitir que te relajes, disfrutes de la ducha matutina, tomes tu desayuno con calma y puedas llegar a tiempo.

claro que muchas veces se nos pasa o simplemente nos da algo de pereza, pero es mejor que lo hagas así te quitas la molestia de estresarte durante la mañana siguiente, cuando tu cerebro aun está dormido y tal vez no tengas la suficiente creatividad para elegir el outfit ideal. Esto va a permitir que te relajes, disfrutes de la ducha matutina, tomes tu desayuno con calma y puedas llegar a tiempo. Ponle atención a las películas : ¿te encanto como lucia la actriz de la película que viste la noche anterior? ¡Pues inspírate en su outfit y crea el tuyo! Las mejores ideas provienen de donde menos pensamos. No esperes a que solo las tiendas sean las que te digan como debes vestir; inspírate en diferentes fuentes para definir tu estilo. Instagram y Pinterest siempre serán páginas perfectas para inspirarnos con los mejores outfits del momento.

¿te encanto como lucia la actriz de la película que viste la noche anterior? ¡Pues inspírate en su outfit y crea el tuyo! Las mejores ideas provienen de donde menos pensamos. No esperes a que solo las tiendas sean las que te digan como debes vestir; inspírate en diferentes fuentes para definir tu estilo. Instagram y Pinterest siempre serán páginas perfectas para inspirarnos con los mejores outfits del momento. No dudes en pedir consejos : si tienes algunas amigas a las que les gusta la moda también, no dudes en consultarles cuando no te sientas convencida del resultado. Hazte una foto, envíala a tus amigas y pregúntales que opinan. No hay nada más sincero que las opiniones de otras chicas, y más si son tus amigas.

si tienes algunas amigas a las que les gusta la moda también, no dudes en consultarles cuando no te sientas convencida del resultado. Hazte una foto, envíala a tus amigas y pregúntales que opinan. No hay nada más sincero que las opiniones de otras chicas, y más si son tus amigas. Crea uniformes: la mayoría de las chicas siempre tenemos esos outfits que nos hacen sentirnos bien siempre. ¡Selecciónalos y siempre tenlos a la mano! Ya que estos van a ser tus salvavidas en esas complicadas mañanas donde pareciera que la creatividad brilla por su ausencia.

El brillo como protagonista

Esta temporada se llevan los brillos en las prendas. Paillettes, lentejuelas, apliques de flores y bordados, permiten incluir los brillos de una manera tan maravillosa que no solo destacaran de noche, sino en tu rutina diurna también.



¿Cómo usar los brillos? Hay muchas maneras de usarlos, no solo en la ropa, esta tendencia aterrizo en forma de cristales, accesorios, detalles y todo tipo de excesos que se asocian a la perfección con los años ochenta y noventa. ¡Deja el miedo a ser extravagante atrás y muéstrale al mundo tu personalidad!