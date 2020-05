Elegir vestido para una boda es una mezcla de ilusión e indecisión. Tenemos claro qué tipo de vestido queremos, pero las dudas sobre si acertaremos o no están siempre ahí, sobre todo cuando se trata de un evento de día. ¿Qué normas de protocolo debemos seguir? ¿cuáles son las recomendaciones a la hora de elegir outfit? Respondemos todas tus preguntas y te damos la mejor selección de vestidos para bodas de día de esta temporada.

Se acerca esa boda tan esperada y aún no tienes claro qué tipo de vestido quieres llevar. Además, se trata de una boda de día, por lo que las dudas sobre si llevar tocado, pamela, vestido largo, corto o mono empiezan a surgir y no sabes bien cómo elegir un vestido con el que acertar y que, al mismo tiempo, te siente como un guante. Nuestro primer y más importante consejo es que elijas siempre un outfit con el que te sientas cómoda, que sea fiel a tu estilo (o no) pero que, a fin de cuentas, te haga sentir genial en este día de celebración. Son muchos los protocolos que rodean a las bodas, especialmente a las de día, pero no tienes por qué seguirlos si no te hacen sentir cómoda. Aún así, por si quieres ser fiel a las tradiciones, te damos varios tips para elegir vestido para una boda de día, ¡empezamos!

Lo que debes tener en cuenta para elegir vestido para una boda de día

Como te hemos dicho, la regla básica a la hora de elegir vestido para una boda es sentirte bien, cómoda y favorecida. Si además quieres seguir el protocolo te recordamos que la recomendación es no llevar vestidos largos si la boda es de día. Opta por vestidos de cóctel, cortos o de corte midi, muy favorecedores y, además, tendencia en estas últimas temporadas. La variedad es muy amplia, puedes elegir un vestido midi de tul para un look de tipo princesa, un vestido de corte ajustado en encaje para realzar tus curvas o un corte asimétrico para un estilismo más desenfadado y atrevido. Elegir un estampado colorido es una opción excelente para bodas de primavera o verano y te puede dar mucho juego a la hora de combinar el vestido con complementos y otros accesorios. Opta por colores más apagados para bodas de día en invierno, los colores berenjena, azul apagado o tonos verdes son siempre muy favorecedores. Algunas de las tonalidades que más se verán durante esta temporada son el amarillo, protagonista indiscutible en la moda de este año, el verde esmeralda y los colores flúor, márcate un tanto eligiendo un vestido de este color.

Estos son algunos de nuestros vestidos para boda de día preferidos

Hemos hecho una selección de modelos perfectos para vestir una boda de día. Desde firmas como Pronovias o Cristina Tamborero Atelier hasta marcas low-cost como Asos, Zara o Uterqüe, son muchos los diseños y estilos disponibles en el mercado y esta selección puede servirte como inspiración. Elige tejidos como la gasa o el guipur para vestidos de verano y opta por tejidos más gruesos y aislantes del frío, como la cachemira, para bodas de invierno. Adapta tu look al tipo de boda a la que hayas sido invitada, no es lo mismo ir a una boda tradicional en una finca a las afueras, que una boda de inspiración boho en la playa. Por supuesto, respeta siempre las peticiones de los novios y, si puedes, evita el blanco, el crudo, el perla o el marfil para no quitarle protagonismo a la novia. El color negro es también un tema tabú en las bodas, sobre todo en las de día, elige otras opciones como el azulón si prefieres llevar tonalidades oscuras. No subestimes el poder de las mangas, una manga abullonada o ajustada en el antebrazo y con volumen en el hombro puede estilizar tu figura y dar más personalidad a tu look, es una de las tendencias más destacadas de estas temporadas.

Si quieres arriesgar y salirte del clásico vestido, una buena opción también son los monos, los trajes de chaqueta o trajes de tipo esmoquin, aunque estos últimos son más adecuados para bodas o eventos de noche. El protocolo recomienda no llevar un escote demasiado llamativo, sobre todo si la boda es por la iglesia.



¿Y qué hay de las pamelas y tocados? Es recomendable acompañar el vestido elegido con una pamela o tocado hasta que caiga el sol o, al menos, hasta que termines de comer. Lleva este complemento hacia el lado derecho y quítatelo cuando entres a un sitio cerrado, por ejemplo, la iglesia. Intenta que el look sea compensado, si llevas un vestido demasiado llamativo opta por un tocado o pamela más discreto y viceversa. Nuestra recomendación es que no seas muy estricta con esta parte del protocolo, evita llevar pamela o tocado si no te sientes cómoda.

El protocolo en cuanto al largo del vestido tiene excepciones, por ejemplo, la madre del novio puede llevar vestido largo, sea o no madrina. Si, por el contrario, eres dama de honor cíñete a las peticiones de la novia, ella es la que manda.



Aunque ahora pienses que son demasiadas las cosas que tienes que tener en cuenta antes de elegir el vestido perfecto para una boda de día, lo cierto es que existen infinidad de opciones disponibles, puedes consultar la colección online de tus firmas preferidas y concertar una cita para probarte el modelo seleccionado hasta encontrar la talla perfecta. Muchas de estas firmas también pueden realizar un envío a domicilio, podrás recibir tu vestido en casa, probártelo y devolverlo en caso de que el resultado no sea el esperado.



