Outfit para Navidad: elige tus zapatos según tu personalidad

Las Navidades están aquí y ya lo sabemos… ¡te ha pillado el toro! Te lo ponemos fácil, te ayudamos a escoger los zapatos que pondrán la guinda a tu outfit según tu personalidad.

Sabemos que es muy importante escoger la ropa para esta época, pero ¿qué pasa con los accesorios y, especialmente, con los zapatos? Normalmente cuando escoges un outfit sueles pensar primero en la parte de arriba: vestido, camisa, falda, pantalón… Pero los zapatos son la pieza clave que dan ese toque perfecto. ¡Tenlo en cuenta! Por eso, te queremos proponer una lista infalible para que no te equivoques en tu elección, ya que según seas y cómo te comportes, así serán tus zapatos soñados.

1. La astuta: ordenada, casi de anuncio



Reconócelo, tienes cierto punto clásico, no te gustan las sorpresas y te gusta seguir una rutina. Es cierto, no sales de 33 y eres bastante cómoda, pero, ¿qué más da si estás bien? Si alguien te definiría serías responsable hasta decir basta, pero también humilde y bondadosa. Te preocupas mucho por los demás, es algo que no puedes evitar. Y sí, igual no sobresales en el mundo por tener un talento oculto que te haga rica o famosa, pero no te importa porque eres feliz con tu vida y la gente que te rodea, que te tienen casi como un ejemplo a seguir.



¿Cuáles son los zapatos ideales para tu outfit? Lo tenemos claro: las bailarinas. Cómodas, nunca pasan de moda, es el básico de fondo de armario y tiene millones de posibilidades. Es un zapato versátil que pega tanto para un outfit formal como para un informal. Si eres de este tipo, te encantarán estas bailarinas en terciopelo azul marino. Con pequeñas tachuelitas, son perfectas para acompañar tus Navidades.

2. La ambiciosa: segura de ti misma siempre



Estás preparada para todo, y eso es así. No tienes miedo, porque eres una persona decidida, ambiciosa, sabes lo que quieres y tienes muy claros tus objetivos. Te consideras con alma de triunfadora, porque lo que persigues, lo sueles conseguir, y si no, no te desanimas. Te han enseñado así o lo has aprendido tú sola, sea como sea, tus fuertes son la valentía, la firmeza y la iniciativa en la toma de decisiones. Eres puro fuego, lo dicen hasta en el trabajo, en casa… De hecho, sueles levantar envidias, pero te da igual, vas más allá y eres fiel a tus principios.



El zapato a medida para tu outfit de Navidad está claro: unos buenos tacones. Tú siempre vas pisando fuerte vayas donde vayas, así que te subes en cualquier tacón y aguantas todo lo que se te venga. Sea de fiesta o no, ahí estás tú con tus tacones. Por eso en Navidades te ves sí o sí bailando en unos buenos salones. Nuestra recomendación son estos salones en piel grabada rojos. Ideales para todos estos eventos, pero además totalmente válidos para cualquier outfit de oficina.

3. La honesta y con los pies en la tierra: ¡que no te vengan con dramas!



Eres una persona súper sincera y honesta, vas siempre de frente. Además, eres proactiva y muy resolutiva, pocas veces pides ayuda porque eres independiente y te gusta tomar tus propios métodos. Al ser tan lógica y directa, no te suele gustar la gente intensa y que se va por las ramas. Sueles tener los pies en la tierra, lo de soñar está bien, pero hay que ser realistas. También eres muy práctica y te adecúas a las situaciones, como un camaleón, vaya.



De hecho, seguramente tienes más claro lo que te vas a poner para tus outfits estas Navidades: unos botines. Es invierno, hace frío, y no vas a renunciar a ir mona, así que seamos claros, las botas son lo tuyo. Además, es algo que puedes reutilizar y ponerte durante todo el invierno. Nuestra recomendación son estos botines en negro, aunque también las puedes encontrar en más colores. El negro siempre viste, además este tipo de botines se lleva mucho esta temporada, estilo camperas, y son súper cómodas.

4. La moderna protagonista: rebelde sin causa



Si tus amigos te pudieran definir es que eres extravagante y única en tu especie. No niegues que te gusta ser la protagonista porque te crees que tu vida es una película y tú eres la princesa que no necesita ser salvada. Eres bastante intensita, lo reconoces, así como apasionada y soñadora. Alguna vez te han llamado bicho raro, pero a mucha honra. Ir contracorriente es lo tuyo y te encanta innovar, ponerte lo que sea, te gusta también mucho la moda vintage, ir a tiendas diferentes, y le das mucho poder a toda la creatividad que llevas dentro.



Naciste aventurera, a veces se te va de las manos, pero te tienen que querer así. Para ti son perfectas estas botas sneakers, bota deportiva stretch y napa, una combinación de ambos estilos que serán infalibles a tu forma de ver la vida y de vestir. Sabes que te las vas a poner ya sea para una cita u otra, porque son originales y diferentes. Como tú.

Sabiendo esto, ¿qué duda te queda? Confiesa, ¡ninguna! No obstante, como para gustos los colores, a continuación te dejamos un álbum con más opciones que pueden ayudarte a decidirte. Da igual si llevas vestido, falda, pantalón o traje, seguro que encuentras los zapatos ideales para tu outfit. Pero ya sabes, lo más importante es que disfrutes de esta época como si fueses niña de nuevo. No me seas el Grinch y a darlo todo con los tuyos.

