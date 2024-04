¿Eres una esponja emocional? Descubre si eres PAS, la nueva personalidad en auge

Muchas veces creemos que nuestra forma de ser no es la adecuada o nos dejamos llevar por las opiniones ajenas. Pero no hay nada malo en ser una persona sensible.

¿Sientes que te afectan los problemas de otras personas? ¿Vives con mucha intensidad las situaciones de duelo o ruptura? Si bien esto no es una patología ni algo de lo que preocuparse, ya que entra dentro de los comportamientos normales del ser humano, cuando todas estas situaciones te afectan de manera significativa pueden ser un indicativo de que tienes un tipo de personalidad concreto, que es la que se conoce como PAS (Personas Altamente Sensibles)



Lo que caracteriza a este tipo de personas es el modo en el que procesan la información de sucesos que ocurren en su entorno. Cuando asisten a situaciones de violencia, dolor o abandono su mente las hace identificarse con quien las está experimentando, llegando a causarles una zozobra similar. Pero no todo es malo. Estas personas tienen también una mayor sensibilidad para disfrutar la belleza, así que pueden igualmente vivir sensaciones de euforia ante la visión de una obra de arte o un pasaje de la Naturaleza.

Más común de lo que pensamos

Esta capacidad de experimentar las emociones al extremo hace que en ocasiones se les pongan etiquetas. Son catalogadas con frecuencia con adjetivos como “dramáticas” o “blandengues” por el hecho de que conceden una importancia mayor a cuestiones que otras personas asimilan con normalidad. Se caracterizan, por tanto, por un grado de empatía superior al resto.



Lo creas o no, hay más personas con este tipo de personalidad de las que crees, así que si eres una de ellas no eres un bicho raro ni estás sola. El concepto de PAS surgió a partir de una pareja de psicólogos americanos, que fueron quienes lo acuñaron, y se calcula que hay un 20% de la población que responde a una personalidad con estos rasgos. Así que, en base a esas cifras, una de cada 5 personas es altamente sensible, lo que no debe hacer muy complicado encontrar a otras como tú.

Características de las PAS

Esta sensibilidad exacerbada, que puede agotar mentalmente a quienes tienen este tipo de personalidad, no es la única característica que define a las PAS. Otros rasgos que se han identificado como propios de este tipo de personas son la capacidad de experimentar un rango de emociones muy variado en un corto espacio de tiempo, una vida interior muy intensa, la necesidad de tiempo de aislamiento y silencio o la dificultad para trabajar bajo presión.



¿Te reconoces en este retrato? Si es así, no te preocupes, porque no es mejor ni peor que otro tipo de personalidad. Simplemente acepta tu forma de ser, y no dejes que las etiquetas te afecten. Seas como seas, las opiniones de otros siempre van a estar ahí, así que aprende a amarte con tus virtudes y defectos.