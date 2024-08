¿Por qué me preocupo tanto por cosas que no sé si van a pasar? Esta es la explicación según una experta

Seguro que infinidad de veces te has puesto en lo peor y ha terminado por no suceder nada. Y aún así, continúas, una y otra vez, preocupándote por el futuro. Te contamos el motivo por el que sufres de forma innecesaria.

Es muy frecuente que ante una situación que pueda llegar a suponer algún tipo de contratiempo o amenaza sientas estrés. A nadie le gusta experimentar situaciones desagradables. El problema, sin embargo, es que muchas veces esa realidad termina por no materializarse nunca, con lo que a posteriori piensas que podrías haberte ahorrado el mal rato.



Y ciertamente es así. Porque casi todas las cosas terribles que la mente anticipa que pueden suceder, terminan por no hacerlo en un porcentaje mayoritario de los casos. Entonces, ¿Por qué seguimos preocupándonos una y otra vez si no hay motivo para hacerlo? La respuesta, según la psicóloga María Esclápez, está en el modo en el que está configurado nuestro cerebro.

Así funciona el cerebro

El cuerpo humano, y por extensión, el cerebro, tienen como misión principal la supervivencia. En consecuencia, el cerebro está programado para funcionar de un modo muy concreto: adelantándose a los posibles acontecimientos que pudieran ponerla en riesgo. Este mecanismo de actuación trata de proporcionarnos soluciones ante posibles peligros, para que si tenemos que enfrentarnos a ellos, podamos hacerlo con garantías de éxito.



Se trata por tanto de un “programa” mental que se ejecuta de forma recurrente, sin que podamos hacer gran cosa por detenerlo. Digamos que va en el sistema operativo con el que funcionamos, y por tanto entra en marcha de manera automática, exista una amenaza real o no.



El resultado es que ante una situación de incertidumbre aparece la ansiedad porque el cerebro no evalúa todas las posibilidades por igual, sino que, para asegurarse de que vas a estar bien, se centra de forma exclusiva en las que pueden provocar el peor desenlace posible. Es una forma un poco tramposa de protegerte, ya que de algún modo sacrifica la paz mental para asegurarse de que ningún acontecimiento te pilla desprevenida.

¿Qué puedes hacer?

No puedes cambiar la forma en la que tu cerebro está programado, pero eso no significa que no puedas hacer nada. Una vez que conoces que se trata de un mecanismo de defensa, puedes utilizar esto para reducir tus niveles de ansiedad a través de pensamientos conscientes.



El catastrofismo, que es como se denomina a este mecanismo, no va a desaparecer, pero ahora ya sabes que las situaciones que tu cerebro te anticipa son solo las más extremas del espectro negativo. Por lo tanto sabes que no te está presentando una perspectiva equilibrada de la situación, y eres tú la que debe poner el contrapunto.



A través de una visión más global, trata de anticipar otros posibles escenarios más optimistas, y sobre todo, evalúa el porcentaje de posibilidades que existe de que suceda lo peor de lo peor. Te darás cuenta de que es ínfimo en comparación con la totalidad de posibles desenlaces que pueden tener lugar.



Esto te ayudará a reducir considerablemente tus niveles de ansiedad, ya que cambiarás de una visión plenamente negativa, que es la que tu cerebro te anticipa para protegerte, a una más acorde con la realidad. No quiere decir que tu temor ante esa “catástrofe” que anticipas vaya a borrarse de un plumazo, pero desde luego, si que va a moderarse bastante una vez que racionalizas la situación y te das cuenta de que eso que tanto miedo te produce tiene muy pocas posibilidades de acontecer.