¿Eres una persona genuina? La psicología te da las claves

A nadie le gustan las personas con doble cara, ahora bien, ¿Eres tú una de ellas?¿O resultas alguien de fiar? Te invitamos a que te atrevas a descubrirlo.

La autenticidad en las personas es un valor que escasea. Vivimos en un mundo de apariencias y dobles caras, y como resultado, las frustraciones y desencantos resultan más frecuentes de lo que sería deseable. Y dado que no tenemos la capacidad de leer la mente de los demás, ¿Cómo podemos saber si lo que otros nos expresan es cierto o no? La psicología nos da algunas claves para ello.



A continuación te mostramos algunos rasgos de personalidad que suelen caracterizar a las personas genuinas. No es una ciencia exacta, pero sí que nos puede ayudar a formarnos una idea de si alguien es una persona auténtica. Pero igual que puedes utilizar estas pistas para descubrir la autenticidad en otras personas, puede servirte para medir hasta qué punto tú también lo eres. ¿Te atreves a comprobarlo?

Te sientes cómoda siendo tú misma

Este punto está confirmado por un estudio de la Universidad de Rochester. Las personas que se aceptan tal y como son tienen más posibilidades de ser sinceras. Así que si pasas de modas, tendencias y demás, y simplemente vistes o te comportas según te dicta tu propio criterio, es más probable que seas una persona genuina.

Tienes una noción clara del bien y del mal

Otro aspecto que define a las personas sinceras es que tienen clara la línea que divide el bien del mal. Las consideraciones éticas están más borrosas en quienes no son personas auténticas, ya que esto siempre les permite escudarse cuando no se han comportado como era de esperar.

No juzgas a los demás

La sinceridad puede detectarse también en la capacidad para no juzgar a otras personas. Las personas de doble cara suelen mostrar una apariencia de perfección y rectitud moral que no se corresponde con su realidad, pero en su afán por ocultarla, no pierden ocasión de crucificar a otros para que nadie pueda sospechar de sus propios fallos.

Sabes escuchar

Quienes no son sinceros emplean una gran cantidad de energía en tratar de convencer a los demás de sus mentiras, así que son más propensos a hablar que a escuchar. Si eres alguien que no trata de monopolizar la palabra, sino que escuchas y tratas de ayudar en base a la información que otros te proporcionan es más probable que seas de confianza.

No tratas de llamar la atención

Otra característica común de las personas auténticas es que no necesitan que los focos estén permanentemente sobre ellos. Si prefieres permanecer en un segundo plano en lugar de querer impresionar es más probable que seas de fiar que quien busca el protagonismo a toda costa.

Entiendes el impacto de las palabras

Las personas sinceras se callan cuando es necesario porque entienden que las palabras tienen impacto en quien las escucha. Lo que decimos genera expectativas, así que ante la posibilidad de no poder cumplirlas, muchas veces es mejor no expresar lo que tienes en mente para no defraudar a tu interlocutor.