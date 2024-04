¡Alerta cosmética! La UE restringe el Retinol: ¿Qué productos ya no podrás usar?

A pesar del poder antiedad del retinol, la Unión Europea ha terminado restringiéndolo como ya anunciaba hace unos meses

Los cosméticos faciales antienvejecimiento van a ver modificada su composición. El Retinol y otros cinco ingredientes activos van a ver limitadas sus cantidades en nuestras cremas.

Menos retinol para combatir las arrugas

Los rumores comenzaron en octubre del 2023 cuando los expertos de la Unión Europea se reunieron para debatir la seguridad o no del uso del Retinol en las cremas cosméticas. A pesar de que su elevada popularidad había cierta duda sobre el posible efecto irritante en la piel. Después de investigarlo, han decidido no prohibirlo, pero limitar las cantidades que se pueden encontrar de éste en los productos. Estas modificaciones se han recogido en el Reglamento (UE) 2024/996 de la Comisión del pasado 3 de abril de 2024. La regularización ya está en marcha y los productos con altas concentraciones deberán adaptar su composición a la nueva legislación, que en particular ha estipulado que, el retinol, un derivado de la vitamina A, y todos los retinoides asociados ("Retinyl Acetate" y "Retinyl Palmitate"), se va a ver restringido en las siguientes proporciones:

Al 0,05% en lociones corporales .

. Al 0,3% en productos para el rostro o manos.

Además, los productos deberán “incluir una advertencia para informar a los consumidores ya expuestos a la vitamina A de los alimentos y los complementos alimenticios de la posibilidad de sobreexposición por el uso de tales compuestos.” No obstante, entienden que “es necesario conceder a la industria períodos de tiempo razonables para que se adapte a los nuevos requisitos”, por lo que “A partir del 1 de noviembre de 2025 no se introducirán en el mercado de la Unión los productos cosméticos que contengan dicha sustancia y no cumplan las restricciones y a partir del 1 de mayo de 2027 no se comercializarán”.

Las otras sustancias que se ven afectadas por el reglamento son: