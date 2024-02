Las mejores alternativas naturales al retinol para no tener arrugas

El retinol no lo es todo. Hay alternativas naturales que han venido para quedarse.

El retinol siempre ha sido un aliado de la belleza para combatir las arrugas. Sin embargo, este ingrediente no lo toleran igual de bien todas las mujeres, por esa razón ya existen alternativas naturales al retinol que ofrecen unos resultados sensacionales.



Si quieres combatir las arrugas y optar por un ingrediente que tu piel tolere, te invitamos a descubrir las mejores alternativas, que además puedes usar en cualquier momento del día.

Bakuchiol

Una de las mejores alternativas al retinol es el bakuchiol. Es muy popular entre las mujeres que buscan ingredientes naturales para cuidar la piel.



Es un extracto botánico que deriva de la planta psoralea corylifolia (babchi). Es rico en antioxidanetes y tiene un poder antiinflamatorio, lo que contribuye a estimular la produdcción de colágeno y la renovación celular de la piel sin irritarla.



Ofrece unos resultados similares al retinol para combatir el envejecimiento. Además, no es fotosensible al sol como sucede con los retinoides, por ese motivo se puede usar en cualquier momento del día. Sin duda, apunta a convertirse en una de las mejores alternativas al retinol.

Retinal

Otra alternativa estupenda al retinol es el retinal. Es un compuesto similar y que tiene menor capacidad de irritación respecto a otros retinoides. Conocido como retinaldehído, es una forma de vitamina A más avanzada si lo comparamos con el retinol. Además, este compuesto actúa hasta 11 veces más rápido en la piel.



Aparte de combatir las arrugas e incrementar la producción de colágeno y la elastina de la piel, también ayuda a las pieles grasas mejorando la apariencia de los poros y los granitos. Es apto para pieles sensibles. Por todas sus características apunta a convertirse en uno de los compuestos de moda.

Aceite de rosa mosqueta

El aceite de rosa de mosqueta siempre ha sido uno de los aceites más buscados en el mundo de la belleza, conocido por su poder para hidratar y disimular las estrías. Estamos ante un aceite natural rico en vitamina A y que destaca por su poder hidratante y regenerativo, además de un olor propio de la aromaterapia, que nos envuelve por completo.



Este aceite es considerado como una alternativa natural estupenda para la prevención de arrugas, lineas de expresión y marcas que salen con la edad. Esto se consigue gracias a que cuenta con ácido transretinoico, una forma natural de vitamina A.



Además, la rosa mosqueta es más suave que el retinol y no suele irritar la piel, más bien ayuda a regenerarla. Es un must have en todo neceser para el cuidado de la piel, tanto del rostro como del cuerpo. Sin duda, una gran aliada para tu rutina de belleza.

Extracto de semilla de brócoli

El brócoli es un superalimento que prácticamente no necesita presentación y que forma parte de numerosos platos de la dieta mediterránea. Además, el extracto de semilla de brócoli es un ingrediente que puede funcionar muy bien como alternativa natural al retinol.



Este extracto contiene ácidos grasos Omega-9, 6 y 3 para absorber y retener la humedad de la piel. Además, es apto para personas con piel sensible, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, para que puedas seguir cuidando de ti venga lo que venga.



También puedes disfrutar de sus beneficios siguiendo una buena alimentación a base de brócoli y otras verduras varias veces por semana. Es el secreto para una piel más joven y perfecta.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si el retinol no te va bien, ¡aprovecha estas alternativas!

Bakuchiol, rosa mosqueta, brócoli, retinal... Ya ves que existen muchísimas alternativas naturales al retinol que puedes considerar para empezar a cuidar de tu piel y prevenir las primeras arrugas.



Amiga, ¿con cuál te quedas? A mí personalmente me encanta el bakuchiol para el rostro y la rosa de mosqueta para las estrías de la piel. Me funcionan fenomenal.