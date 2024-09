Cómo quitar esmalte de uñas de la ropa: 5 pasos sencillos para lograrlo con resultado de profesional

¿Estabas pintando las uñas y te cayó esmalte en la ropa? ¿Has probado de todo y no sale? No te preocupes amiga. Me ha pasado muchísimas veces y hay un truquillo que funciona genial. Sigue estos 5 pasos y verás.

El esmalte de uñas es un básico que nunca falta en nuestros neceseres. Aunque es genial para pintarnos las uñas y lucir unas manos siempre perfectas, en ocasiones puede darnos algún que otro quebradero de cabeza, sobre todo si nos cae esmalte en las uñas.



El problema es que el esmalte de uñas en la ropa no es fácil de quitar. Si has probado de todo y nada te ha funcionado, es normal que estés desesperada. Pero hay un truco que va genial. El truco definitivo para quitar el desmalte de uñas de la ropa en solo 5 pasos Lo que mejor me funciona para quitar el esmalte de uñas de la ropa, es la acetona. ¡Tal y como lo oyes!



Si tienes acetona 100% pura por casa, entonces prueba lo siguiente. Estos son los pasos a seguir: En primer lugar, quita el exceso de esmalte de la prenda de ropa con una servilleta o papel de cocina. Empapa bien para quitarle todo lo que puedas.

de la prenda de ropa con una servilleta o papel de cocina. Empapa bien para quitarle todo lo que puedas. Empapa un buen algodón con acetona pura y pásalo por la prenda. Mi consejo es que pruebes primero en una zona de la prenda que no se vea, como por dentro, para que confirmas que no le pasa nada. Yo probé en varias prendas de algodón y lino y nunca tuve problema.

y pásalo por la prenda. Mi consejo es que pruebes primero en una zona de la prenda que no se vea, como por dentro, para que confirmas que no le pasa nada. Yo probé en varias prendas de algodón y lino y nunca tuve problema. Coloca un trapo por debajo y frota bien con el algodón sobre la mancha, hasta que veas que desaparece. También puedes rascar sobre la mancha con un viejo cepillo de dientes que tengas por casa.

bien con el algodón sobre la mancha, hasta que veas que desaparece. También puedes rascar sobre la mancha con un viejo cepillo de dientes que tengas por casa. Echa la prenda a lavar con normalidad. Puedes usar un poco de Kh-7 sobre la mancha del esmalte de uñas si ves que todavía se resiste.

con normalidad. Puedes usar un poco de sobre la mancha del esmalte de uñas si ves que todavía se resiste. Espera a que seque la prenda y listo, ya la deberías tener perfecta.

En mi caso, me ha funcionado siempre. Si bien es cierto que es importante que le des lo antes posible. No dejes esperar días a que se seque, aún así, debería salir igual.



Si no te ha funcionado bien, puedes probar con estos otros tips: Spray para insectos : rocía sobre la mancha, deja actuar unos minutos, frota y luego lava la prenda con normalidad.

: rocía sobre la mancha, deja actuar unos minutos, frota y luego lava la prenda con normalidad. Polvos de talco: aplícalo sobre la mancha de esmalte y deja actuar durante unas horas. Luego frota y lava la prenda. En este caso, no probé estos dos remedios pero también son populares. Por probar no pierdes nada.



En caso de que nada te funcione, siempre puedes llevar la prenda a una lavandería, pero espero que el truco de la acetona te sea de gran ayuda. ¡Prueba y me cuentas!