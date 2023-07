Truco casero y sencillo para tratar los talones agrietados que recomienda la dermatóloga Ana Molina

Para que no tengas que preocuparte por el aspecto de tus talones, hoy vamos a darte un truco que la dermatóloga Ana Molina ha compartido en televisión

En verano tus talones están más a la vista que nunca. Ya sea porque usas un calzado más abierto o porque pasas tiempo en la playa paseando descalza, tienes pocas oportunidades de ocultar unos talones agrietados. Para que no tengas que preocuparte por su aspecto, hoy vamos a darte un truco súper sencillo que la dermatóloga Ana Molina ha compartido en televisión.



Cuando hablamos de trucos de belleza solemos pensar en productos caros o en nuevos descubrimientos de la industria cosmética. Se nos olvida que nuestras madres y abuelas también querían estar guapas, y que tenían los mismos problemas que podemos tener hoy. Por eso no está de más quitarnos esos prejuicios acerca de los trucos de belleza y empezar a pensar que si las cosas sencillas funcionaban antaño, también pueden hacerlo hoy en día.

El producto barato que tienes a tu alcance

Un talón agrietado es resultado de la falta de humedad en la piel de esa zona. Por lo tanto parece lógico pensar que para ponerle remedio, lo ideal es aplicar una crema hidratante, a ser posible, de marca. Por supuesto que es una opción y que puedes gastarte el dinero en la mejor crema hidratante que encuentres, pero la realidad es que tienes una opción mucho más barata a tu alcance y que te va a proporcionar resultados similares.



El producto del que hablamos es la vaselina, y no necesitas buscarla en ninguna sección de belleza. Un bote de vaselina pura estéril puede comprarse en cualquier farmacia, y no te costará más de dos o tres euros. ¿Sorprendida?. No siempre gastar más es sinónimo de mejores resultados.

El truco de Ana Molina

Claro que el truco en sí no es aplicarte vaselina en la zona de los talones. Donde Ana Molina hace hincapié no es solo en el producto que aplicas, sino en qué hacer a continuación. Su recomendación es que tras poner la vaselina en el talón, cubras la zona con film transparente - ese mismo que utilizas para los alimentos - y que lo mantengas ahí un mínimo de una hora. Este proceso es lo que se conoce como oclusión, y según afirma la dermatóloga, hacerlo así puede llegar a aumentar hasta 100 veces la capacidad de absorción del producto.



Como alternativa, si no tienes film transparente a mano, puedes usar un calcetín fino, que a fin de cuentas hará el mismo efecto. De lo que se trata es de que el producto no tenga contacto con el aire durante un periodo relativamente prolongado de tiempo para que su única vía de salida sea hacia el interior de la piel, lo que aumenta su efectividad.



¿Te ha resultado interesante? ¡Anímate a probar este truco y nos cuentas si te funciona!