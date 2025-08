La manicura favorita de Kate Middleton se convierte en una de las más elegantes del verano: discreta y combina con todo

Cortitas, nude, rosadas: las "Princess nails", inspiradas en Kate Middleton, se posicionan como la manicura más elegante del verano. Y son muy fáciles de copiar. ¡No te las pierdas!

Después de vérselas a Kate Middleton durante la Garden Party en el Palacio de Buckingham, este color de uñas sencillo y elegante captó la atención de todos. En todas partes, su manicura pasó a estar en boca de todos y se tituló como lo que entendemos hoy como: "Princess nails".



Discretas, elegantes y sin adornos, estas uñas cortas en tonos nude rosado se han convertido en unas de las favoritas para este verano 2025. Según los expertos, este estilo suave, inspirado por la Princesa de Gales, es uno de los más pedidos en los salones de belleza. ¡Te contamos por qué a continuación!

¿Por qué las 'Princess nails' están ganando poder?

Las conocidas 'Princess nails' no tienen nada que ver con las uñas largas o con diseños llamativos que solemos ver en todas partes. De hecho, esta manicura destaca por su elegancia discreta. Como explica Rhianna Van Der Lugt, manicurista entrevistada por el Daily Mail: “Muchas clientas piden ahora uñas simples, nude y cortas. Creo que es porque a todas les gusta ese acabado impecable que tiene Kate Middleton.”

¿De dónde viene el nombre de 'Princess nails'?

Si hay algo que nos llama la atención de estas uñas es su nombre que rinde homenaje a la tradición. Al parecer, la Reina Isabel II, usó durante años el tono "Ballet Slippers" de Essie, una laca suave y lechosa aprobada por el protocolo real.

¿Cómo conseguir esta manicura que no pasa de moda?

Las Princess nails son muy fáciles de imitar. Solo necesitas una base limpia, uñas bien limadas y un esmalte nude que armonice con tu tono de piel. Sin brillos, sin excesos, solo un cuidado impecable y un toque delicado. Atrás quedaron las uñas demasiado elaboradas que requieren mantenimiento continuamente: en 2025, se impone el less is more, con uñas sanas, sencillas y llenas de estilo.



A continuación te dejamos este vídeo que hemos visto en el perfil de Instagram de @hellonails y que evoca esa sensación de uñas limpias y delicadas que precisamente nos recuerdan a las 'Princess nails':