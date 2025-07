Uñas francesas originales: 26 FOTOS e ideas de manicuras muy vistosas y en tendencia para este verano 2025

La manicura francesa ha evolucionado y se continúa llevando, pero de muchas formas que jamás imaginaste. Hoy te traemos hasta 26 diseños para inspirarte, ¡mira, mira!

La manicura semipermanente es tendencia y cada vez más mujeres se la hacen. Si te encanta tener las uñas siempre perfectas y probar diseños nuevos, debes saber que la manicura francesa es un clásico, pero se ha reinventado en los últimos años.



Ahora hay diseños de semipermanentes que nos recuerdan a la francesa de toda la vida (uña en porcelana con la punta recta blanca), pero con diseños más uniformes, colores diferentes e incluso adornos.



¡Descubre las nuevas francesas para uñas!

1. Manicura francesa en tonos té matcha

Comenzamos la lista con uno de los colores tendencia de este verano. Se trata de las uñas color té matcha que ahora están en alza y las verás por todas partes. En este caso, se trata de unas bonitas uñas francesas que combinan lo mejor del color té matcha, elegante y superfavorecedor, con un toque de brillo que ofrece un acabado muy original a tus manos. ¿Te atreves a probarlo?

2. Manicura francesa en tono naranja Aperol

Nuestra siguiente propuesta es una manicura francesa en tonos naranjas Aperol. Sí como lo lees, en tonos inspirados en la bebida de moda. Y es que este color naranja ayuda a darle un aspecto moderno y superllamativo a tus manos. ¿Qué opinas?

3. Manicura francesa con puntitos negros

Si estás cansada de la manicura francesa clásica y quieres darle un toque moderno a tus uñas, este diseño es para ti. Sobre la base blanca típica de la manicura francesa, añadimos unos pequeños puntitos negros que marcan la diferencia sin esfuerzo.

4. Manicura francesa con doble verde

Como comentábamos con el diseño en verde té matcha, este color es muy alegre y muy popular en las manicuras de primavera-verano. Si buscas un diseño alegre y elegante, puedes probar con esta manicura francesa 2.0, que apuesta por doble línea (más gruesa y más fina) para crear un contraste. El resultado es una uña bonita y sofisticada. Además, la puedes copiar y cambiar por los dos colores que tú quieras.

5. Manicura francesa arriba y abajo

Si la clásica francesa de la raya en la punta no te convence, siempre puedes probar con una doble raya, arriba y abajo de la uña. Este diseño es una súper tendencia este año y no pararás de verlo en las manicuras de este 2024. Además, es muy juvenil y te permite variar un poco en los diseños, para que puedas ir cambiando entre manicuras.

6. Manicura francesa en tonos lavanda con textura

Este diseño en tonos lavanda con textura, nos parece diferente y muy elegante para verano. Además, con el tono bronceado en las manos, resaltará y le dará un extra de estilo a cualquiera de tus looks veraniegos.

7. Manicura francesa mix

Si quieres darle un toque diferente a tu manicura francesa, te vas a enamorar de este diseño de uñas. Es una francesa clásica en otro tono pero combinada con una francesa XXL, para que personalices una uña dándole un toque más original y diferente. Es ideal para lucir unas manos elegantes y llamativas, todos te preguntarán por esa uña.

8. Manicura francesa efecto aura

Si llevas tiempo leyéndonos, te habrás dado cuenta de que las uñas con efecto aura siguen siendo tendencia. Sin mucho esfuerzo, son capaces de darle un extra de elegancia y originalidad a tus manos. Y si a eso, le añades una manicura francesa sofisticada, conseguirás un resultado ideal para lucir en verano.

9. Manicura francesa clásica en corales, fucsias o rojos

Ahora que se acerca el verano, puedes aprovechar para elegir tonalidades más veraniegas para tus uñas. Por ejemplo, tonos como corales, fucsias o rojos. Estos colores quedarán genial en la punta de tus uñas, para que puedas lucir una manicura francesa clásica pero con un toque más moderno, original y de tendenciia. Pruébala y verás cómo te enamora.

10. Manicura francesa que 'sabe a verano'

Algunas manicuras simplemente saben a verano. Prueba de ello es esta preciosa manicura inspirada en un picnic típico de un día soleado bajo los árboles, donde se puede apreciar una manicura francesa muy original acompañada de elementos refrescantes de esta época como las fresitas o los limones.

11. Manicura francesa con dibujos

Las uñas totalmente dibujadas son tendencia. Aunque tienen sus fans y sus detractoras, puedes personalizar cada uña con una francesa de un color diferente y aparte poner el dibujo que tú quieras, ya sea algo más discreto o más llamativo. El resultado es una manicura moderna y juvenil. Ideal si no quieres pasar desapercibida.

12. Manicura francesa con arcoiris

Esta manicura francesa es superoriginal y aprovecha muy bien la forma redondeada de la uña para crear un bonito arcoíris en el borde. Con este diseño seguro que más de una se queda mirando fijamente a tus manos, ¡pruébalo!

13. Manicura francesa con degradado

La manicura con degradado es tendencia. Es una técnica que también puedes disfrutar con la manicura francesa, porque te permite hacerla invertida e incluso fusionar los dos tonos elegidos, dando lugar a unas uñas muy elegantes y bonitas. Es posiblemente una de las técnicas más bonitas si buscas una manicura estilosa, fina y trabajada. Es perfecta.

14. Manicura francesa con rosita, amarillo y un brillante

Aunque vemos que existen muchas formas de reinventar la manicura francesa clásica, esta opción que combina el rosa pastel con amarillo y un pequeño brillante, nos parece ideal para esta temporada. ¿El motivo? Las uñas rosa pastel resaltan el bronceado en verano y al combinarlas con pequeños detalles en amarillo conseguimos un resultado lleno de estilo.

15. Manicura francesa con punta bicolor

La manicura francesa rectangular también es apta para uñas cortas. Este diseño es un must have que no dejarás de ver este verano en las playas y en las piscinas. Puedes elegir un mix de dos rosas diferentes, por ejemplo, para un resultado muy alegre y favorecedor. Otra manera distinta de lucir la manicura francesa de siempre pero ahora coon más estilo.

16. Manicura francesa en blanco y negro

Para las amantes del blanco y negro en verano, también existe una opción superfavorecedora. Este diseño que te proponemos, combina lo mejor de ambos mundos y consigue crear un resultado de lo más elegante y original. ¿Te animas a probarlo?

17. Manicura francesa con forma de corazón

Las manicuras francesas con forma tambiñen son tendencia. En San Valentín, esta francesa con forma de corazón fue uno de los diseños más pedidos a las manicuristas. Pero además puedes lucirla en cualquier momento del año. Es súper romántica y original.

18. Manicura francesa mate en azul

Ahora que llega el verano, la manicura en color azul maldivas es uno de los más pedidos en los salones de belleza. Esta opción con tonalidades mate y doble color es una versión más moderna de la francesa. Ideal para las más fashionistas que siempre quieren ir a la moda.

19. Manicura francesa con efecto nacar

Si te declaras fan de las uñas nacaradas, este diseño te va a enamorar. Personalmente, es uno de mis favoritos, porque tiene la simpleza de la manicura francesa pero con un toque mucho más moderno. Además, puedes jugar a añadirle otros detallitos como el corazón e incluso en otros colores, para darle tu toque personal.

20. Manicura francesa en amarillo pastel con flores

Si buscas una manicura francesa que te lleve al verano, te vas a enamorar por completo de este diseño. Es una pasada de cuqui. Es en tonos amarillos con un color precioso y con un detalle de flores que le queda increíble. No dudes en pedírselo a tu manicurista, seguro que te dibuja una flor preciosa. Además, si no te convence de todo el amarillo puedes pedir lo mismo pero en otro color.

21. Manicura francesa ultralarga con joyas

Lo bueno de tener las uñas largas es que tienes mucho espacio para que a manicurista pueda dibujar o ponerte joyas, como es este caso. Es una manicura sencilla en la que destaca el detalle de las joyas, que puedes personalizar como más te guste. Ideal si quieres centrar la atención en tus uñas.

22. Manicura francesa de diseño con purpurina

El glitter es tendencia. Lo llevamos en todas partes; en la cara, en la ropa e incluso en la uñas. El efecto brilli brilli nos gusta y una forma de lucirlo es en la manicura, incluso en la manicura francesa. En esta ocasión, son unas uñas francesas originales que dejarán de qué hablar, porque son elegantes, diferentes y divertidas. Lo tienen todo.

23. Manicura francesa mix

Si te gusta lo asimétrico y lo diferente, te vas a enamorar de esta francesa mix que combina distintos estilos, colores y dibujos en la misma manicura. Es ideal si buscas algo diferente a lo de siempre. Además, está súper trabajado. A mí me encanta.

24. Manicura stiletto con cristales Swarovski

El diseño de joya es tendencia y lo vemos en numerosas manicuras. Si te gusta el tipo de uña stiletto, entonces te vas a enamorar por completo de esta manicura. Es original y atrevida, ideal para las chicas que tienen las uñas muy largas y no quieren pasar desapercibidas.

25. Manicura francesa con las puntas en glitter

Si crees que lo has visto todo, te vas a volver loca con esta manicura. Si te apasiona el brilli brilli, en esta ocasión lo llevamos a las puntas y dejamos el resto de la uña tal cual. Es un diseño muy original y elegante, que seguro que no pasa desapercibido entre nadie. A mí me gusta y no descarto darle una oportunidad.

26. Manicura combinada con pegatina

Los stickers para uñas son tendencia. Son muchas las chicas que visten sus uñas con pegatinas originales para darle un toque de color y lucirlas diferentes, más adornadas y bonitas. Ahora puedes tenerlo todo; una manicura perfectamente cuidada y de diseño acompañada de una sutil pegatina. En este caso, en el tono dorado es espectacularmente bonita.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuál de todos estos diseños te ha robado el corazón? Son manicuras francesas originales que darán mucho de que hablar a lo largo de este 2024. No dudes en pedírselas a tu manicurista.