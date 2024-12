Lancôme desvela el secreto mejor guardado para reducir arrugas y rejuvenecer la piel

La triple fórmula de este sérum antiedad rellena las arrugas, atenúa las manchas y reafirma el rostro para un efecto lifting natural

¿Sabías que las patas de gallo y las líneas de expresión pueden aparecer en la superficie de la piel a partir de los 25 años? A veces, pensamos que el envejecimiento llega a edades más tardías y no lo prevenimos, así que cuando aparecen las arrugas, perdemos elasticidad y firmeza ya es demasiado tarde. O no, porque Lancôme ha lanzado el nuevo RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum que combina tres dermoactivos que cuidan la piel madura y frenan los signos de la edad.



Este sérum reafirmante es una triple fórmula con tres dermoactivos que hasta ahora se habían considerado incompatibles, pero han demostrado tener una gran eficacia antiedad. Tanto es así que en poco tiempo se ha ganado un puesto entre los mejores cosméticos para mejorar la firmeza, arrugas y manchas de la piel. Además, es la fórmula a la que 9 de cada 10 mujeres se cambiarían¹, así que aprovéchalo y elige este sérum antiedad como regalo para estas fiestas. Pero todavía hay más, porque los beneficios son aún mejores si lo combinas con RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum Ojos, el sérum para el contorno de ojos de Lancôme de la misma gama.



Si estás deseando conocer todos los secretos que esconde RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum de Lancôme, qué aporta a la piel, cómo utilizarlo y por qué combinarlo con el sérum para el contorno de ojos, ¡sigue leyendo!



Descubre el sérum antiedad de Lancôme

Aplicar un tratamiento facial antiedad, tanto cuando ya han aparecido los signos de la edad como para prevenir su aparición, es una decisión inteligente. Y RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum es una de las mejores opciones para la piel, porque combina Ácido Hialurónico, Vitamina C (derivado de la Vitamina C), Niacinamida y Ácido Ferúlico. Es una triple fórmula con tres dermoactivos que atenúa las manchas oscuras, reafirma el rostro con un efecto lifting y rellena las arrugas. Además, es una muy buena solución para piel opaca y cansada, porque sus tres texturas —cremosa, ligera y en gel— se funden en una sola para rellenar, hidratar, iluminar y rejuvenecer la piel.



Si buscas un regalo original para Navidad y que invite a cuidarse por fuera, este tratamiento de firmeza, arrugas y manchas es una opción estupenda. Lancôme ha utilizado su experiencia en el campo de la ciencia regenerativa para crear una fórmula de alta tecnología con tres dermoactivos que no se habían combinado jamás y que ahora puede formar parte de tu rutina a través de este sérum con ácido hialurónico. Estas son las maravillas de cada uno de los dermoactivos, que se encuentran en cámaras separadas y se funden al entrar en contacto con la piel:

Ácido hialurónico: Está combinado con Gluco-Péptidos y se encarga de hidratar la piel, rellenar las arrugas y reafirmar el rostro.

Vitamina C2² + Niacinamida: Mejora la textura, el tono de la piel, ilumina el rostro y atenúa las manchas.

Ácido ferúlico: Es puro al 99%, así que fortalece, protege del fotoenvejecimiento y además mejora la calidad de la piel.

Siempre se ha pensado que la combinación de los tres dermoactivos en una misma fórmula era incompatible, pero ahora se ha convertido en el mejor sérum reparador facial y la solución más demandada para reducir signos del envejecimiento visibles. ¿Quieres saber lo que opinan los expertos?



Los resultados probados¹ de esta solución triple para combatir el envejecimiento están respaldados por expertos y precisamente por eso es un sérum antiedad recomendado por dermatólogos. Notarás los resultados en tu piel en muy pocas semanas:

La piel mejora su firmeza y recupera la pérdida de volumen y de luminosidad desde la primera semana ³.

En dos semanas, la piel luce visiblemente más joven y con las arrugas reducidas progresivamente.

En ocho semanas, notarás manchas visiblemente reducidas, atenuadas y un tono de la piel mucho más uniforme ³.

¿Quieres saber cómo aplicar este sérum con Vitamina C? Es muy sencillo y además deja una sensación tan agradable en el rostro que se va a convertir en tu momento favorito del día. Lo que recomienda Lancôme es utilizar RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum en la rutina de mañana y en la de noche, mezclando siempre la fórmula con la yema de los dedos para que se fundan las tres texturas. Después, comienza a aplicar el sérum en la barbilla con movimientos ascendentes y continúa por las mejillas y la frente.



Si buscas una sensación todavía mejor, suavizar el contorno de ojos y rejuvenecer la mirada, introduce en tu rutina el sérum de ojos antienvejecimiento RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum Ojos. Es un fantástico complemento al mejor sérum antiedad para reducir arrugas.

Combínalo con este sérum para el contorno de ojos

Los resultados del sérum Lancôme se pueden extender también al contorno de ojos, que es la zona más delicada y fina del rostro. La solución es RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum Ojos, una triple fórmula con ácido hialurónico, Vitamina C², Niacinamida y Vitamina F, potenciado con Péptido-SNK. Aplícalo en tu rutina mañana y noche, porque suaviza la zona del contorno de ojos, ilumina la mirada y reduce las contracciones musculares que provocan la aparición de líneas de expresión.



¿Y cuáles son sus beneficios? Este tratamiento antiedad para ojos también tiene una eficacia demostrada y, de hecho, notarás una impresionante mejora en el contorno de ojos: reduce un 31% las líneas de expresión, eleva un 8% los párpados y reduce las bolsas un 15%³.



Aplica RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum Ojos por la mañana y por la noche como parte de tu rutina de skincare. Lo ideal es presionar ligeramente sobre el contorno de ojos y estirar la piel hacia las sienes para reducir las bolsas. Haz lo mismo en los párpados superiores y siempre, con la yema de los dedos, esculpe desde la parte final del contorno de ojos hasta las patas de gallo y encima de las cejas.



El sérum para piel madura y el sérum para el contorno de ojos es el tándem perfecto para revertir los signos de la edad. Regala los dos cosméticos de Lancôme estas fiestas, porque ayudarás a quien más quieres a cuidarse por fuera y lucir un rostro rejuvenecido. ¡Son los sérums antiedad que van a triunfar esta Navidad!



¹ Auto-evaluación en 50 mujeres que cambiarían o alternarían su sérum por Rénergie H.C.F. Triple Serum tras 3 meses.

² Derivado de la Vitamina C.

³ Según un estudio clínico en 84 mujeres.