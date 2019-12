A veces para lucir buena cara y presumir de pestañas solo necesitamos utilizar un poco de máscara, aunque eso implique no poder frotarnos los ojos o de vez en cuando se nos corra el maquillaje. Pero, ¿quién no querría poder lucir una estupenda mirada sin tener que utilizar cosméticos a diario? Puede que el lifting de pestañas sea la mejor solución para ti y te contamos por qué.

A todos nos gustaría poder lucir una mirada sexy y penetrante a diario. Para ello solemos recurrir a máscaras de pestañas que nos agrandan visualmente los ojos y nos aportan un look más fresco y despierto, aunque hay quien prefiere recurrir a pestañas postizas. Sin embargo, con estos método tenemos que tener cuidado o bien de que no se nos corra la máscara –y, cómo no, preocuparnos por desmaquillarnos al final del día– o bien de que no se despeguen los postizos. Pero, ¿qué me dirías si supieras que puedes conseguir un efecto igual o incluso mejor sin un solo cosmético?



Estamos hablando del lifting de pestañas, una técnica que las levanta y ennegrece para definir tus ojos y potenciar tu mirada, todo ello sin ningún otro ingrediente que tus propias pestañas naturales. ¿Quieres saber en qué consiste? Sigue leyendo.

A diferencia de las extensiones de pestañas, el lifting no utiliza implantes ni pelo sintético. Consiste únicamente en un tratamiento que curva y eleva tus pestañas desde la raíz, un método con lo que consigues resaltar tu expresión. Este procedimiento utiliza unas almohadillas de silicona que se ajustan al párpado superior estirando y elevando las pestañas desde la raíz hasta las puntas. ¿Sabes qué es lo mejor? Que es un tratamiento rápido, cómodo, muy fácil, sin olor y sin dolor. El efecto final son unas pestañas que visualmente parecen más largas, están más rizadas y se ven más densas y espesas sin necesidad de maquillarte, desmaquillarte o utilizar productos ajenos a tus pestañas. La duración del tratamiento es de unos dos meses.

Lifting de pestañas paso a paso

Este tratamiento, que debe ser realizado en un centro o salón de belleza especializado, utiliza unas pequeñas medias lunas de silicona cuya talla se deberá adaptar a la longitud y cantidad de sus pestañas. Estas almohadillas se pegan al párpado superior, justo encima de tus pestañas, y son las responsables de curvarlas utilizando un producto químico que abre los puentes de disulfuro del cabello y cambian su ondulación.



En primer lugar, el profesional que te atienda deberá limpiar tus pestañas y párpados para eliminar células muertas, residuos y restos de cosméticos. Después, elegirán el tamaño del molde más adecuado para ti en función de la longitud de tus pestañas y los colocará con pegamento especial para piel en la base de tus pestañas.



A continuación, aplicará el gel fijador pelo por pelo, de modo que todos ellos se adhieran a las almohadillas de silicona. Deberá dejarlo reposar durante unos minutos después de los cuales se retirará este gel y se aplicará otro gel neutralizante. También deberá dejarlo reposar durante varios minutos.



Pasado ese tiempo, el profesional retirará el gel neutralizante con cuidado y, para terminar, despegará las almohadillas de silicona de las pestañas y la piel del párpado. Antes de que veas el resultado final, las peinará con un goupillón –el mismo tipo de cepillo de las máscaras de pestaña.



Si buscas un 'efecto máscara de pestañas' más visible, podrías solicitar en el mismo salón que te hagan un tinte. En caso de que así sea, lo aplicarán antes del cepillado de pestañas. Comprobarás que tus ojos se verán mucho más definidos y tus pestañas bastante más ennegrecidas.

Cuidados y consejos para el lifting de pestañas

Durante las 24 horas posteriores a la realización del lifting de pestañas, no deberás mojarte los ojos. De lo contrario, el efecto podría desaparecer. Pasado ese tiempo, podrás llevar una vida y rutina completamente normales y, si quieres potenciar el efecto, no dudes en maquillarte y utilizar máscara de pestañas, lucirás una mirada envidiable.



Aun así, es preferible que no utilices rizador de pestañas ni te frotes los ojos con demasiada fuerza, ya que estos hábitos pueden fomentar la caída del pelo incluso si no te has realizado un lifting de pestañas. Para alargar el efecto y la duración del tratamiento todo lo posible, lo ideal es no utilizar productos químicos sobre las pestañas –las máscaras no tienen un efecto nocivo sobre ellas– y no ir a la sauna ni aplicar vapor sobre los ojos.

Lifting y extensiones de pestañas, ¿qué elegir?

La diferencia principal entre el lifting de pestañas y las extensiones es que las segundas utilizan "injertos" para aumentar la densidad de tus pestañas. Es decir, potencia la fuerza de tu mirada y define tus ojos utilizando pelo artificial. Esta solución es ideal si tienes baja densidad de pestañas o crees que son cortas. Sin embargo, este pelo artificial se adhiere a tus pestañas, ejerciendo sobre ellas un peso extra. Así tus pestañas naturales se caerán junto con los injertos –aunque es un proceso natural– y tendrás que reponerlo cada dos o tres semanas.



Por otro lado, y es una de las grandes ventajas del lifting, el resultado final es mucho más natural que en el caso de las extensiones y, además, no necesita reposición. Con este tratamiento tus pestañas naturals no sufren, ya que no cargan ningún peso adicional y aguantan intactas durante más tiempo. Si buscas un efecto infinito y sexy en tus pestañas, el lifting puede ser tu tratamiento estrella. Suena bien, ¿no?

