¿Quieres lucir una piel brillante y con un moreno uniforme y natural en los meses de invierno, cuando no puedes tomar el sol? ¡Es posible! En cuestiones de belleza, no hay límites, puesto que cada vez está más de moda fabricar en casa tu propia crema solar o un gel bio autobronceador tan fácil como efectivo.

Llega el verano y estamos deseosas de que el sol brille con fuerza para usar nuestro aceite o nuestra loción que permita agarrar bien esos rayos para conseguir un bronceado espectacular. Y es que no nos queda otra, porque aunque estemos acostumbradas a ver a las estrellas de cine con una piel ideal en galas que se celebran en invierno (¿visteis los Globos de Oro y los Oscar?), en muchos de nuestros casos, tenemos que esperar a que se alineen las estrellas para que nuestra piel coja algo de color.



Si bien es cierto que el maquillaje facial nos saca de algún apuro, no hay nada mejor que lucir un bronceado corporal ideal muchos meses después de haber tomado el sol en verano. No estamos hablando de un tono tan fuerte como el que tendríamos su nos hubiéramos echado en la toalla en pleno agosto, pero sí un tono más oscuro y atractivo.

Como decíamos, hoy en día es habitual encontrar diferentes cremas autobronceadoras o una amplia gama de gel corporal autobronceador en las tiendas... Y, en ocasiones, es una compra asegurada para tener un bronceado perenne. Pero, ¿qué mejor que fabricar tu propio skin-tanner? Ademas de ahorrarte unos dinerillos, sabrás qué ingredientes te estás echando en tu piel o cuáles lleva tu maquillaje casero y evitarás la aparición de manchas en tu piel, puesto que todos los ingredientes que se utilizan para fabricar tu crema hidratante autobronceadora serán naturales y los podrás conseguir en cualquier tienda.

Primera receta: loción bronceadora con polvo de cacao



No te podrás quejar, porque esta formula es súper sencilla y te permitirá mostrar la belleza natural de las pieles en poco tiempo. Los únicos ingredientes que necesitas son una crema hidratante neutra (esto es, sin perfume) y cacao natural en polvo, un par de cosas que suele estar muy disponible en cualquier casa y que no tienes por qué comprar aposta.



Primero, debes coger un tazón donde poder preparar tu propia fórmula. Después, tienes que añadir a la media taza de crema neutra un tercio de taza de cacao en polvo. Remuévelo, sin miedo, para que se mezclen bien los grumos y quede un liquido uniforme y natural. Ten en cuenta que según la cantidad de cacao que decidas anadir, la loción quedará con un tono diferente, así que ten cuidado y no te pases con el cacao. Siempre parecerá que tiene un tono más oscuro en el tazón que en tu piel.

También lo puedes aplicar en el rostro a modo de mascarilla, consiguiendo una textura matificada y un rostro radiante. Aunque lo puedes extender con las manos, sería conveniente que bajaras a comprar una brocha para extenderlo bien y que el gel autobronceador quede uniforme. ¡Será el maquillaje más natural que hayas probado, no querrás una fórmula diferente!



Segunda receta: autobronceador natural con aceite de zanahoria

Estarás de acuerdo con nosotras en que no hay remedio en Amazon que pueda superar la crema autobronceadora anterior. Pero, ¡te traemos mas trucos de belleza para conservar un tono perfecto según los distintos tipos de pieles que existen. ¿Qué ingredientes necesitas? Zanahorias y azúcar moreno, ¡puro self-service!



Además de la primera propuesta, también podrás probar esta para ver cuál es la que mejor se adapta al cuidado de tu piel. Para empezar, corta las zanahorias en rodajas muy finas y ponlas en agua caliente. Una vez empiece a hervir, te toca añadir el otro de los ingredientes, el azúcar moreno.



Despues, déjalo calentar a fuego lento durante no mas de tres horas. Una vez haya pasado este tiempo, deja que el aceite corporal se enfríe y viértelo a traves de un tamiz para que no se cuelen los trocitos de zanahoria. Así, obtendrás una crema hidratante con productos completamente naturales que te permitirán mantener un bronceado ideal.

En este caso, lo mejor que puedes hacer es añadir el ungüento en un envase de spray (probablemente te sirva cualquier bote que tengas disponible en casa, como los que se utilizan para irse de viaje). Además, será mucho más fácil en el momento de aplicar este aceite bio sobre tu piel y podrás llevar tus autobronceadores donde quieras, porque la sustancia estará hidratada unos cuantos días. ¿A que ya estás pensando que no necesitas tanto la luz solar como pensabas?

Tercera receta: autobronceadores naturales con DHA

Para empezar, sería buena idea saber algo mas del DHA, el ácido docosahexaenoico, que es uno de los dos ácidos grasos Omega-3 de cadena larga que se producen en todo el cuerpo y permiten que funcione correctamente. En realidad, es una grasa estructural muy importante para el desarrollo de nuestro cerebro y la retina y se encuentran principalmente en las semillas, las nueces y algunos aceites.



Pues bien, el DHA tambien se puede integrar como parte de los ingredientes activos de todas las fórmulas que contengan agua, como la crema, la leche, el gel, la loción... Y su uso en cantidades razonables permite lucir un rostro y una piel libre de manchas sin la necesidad de la luz solar.



Para preparar este bronceador, debes mezclar una cucharada de agua con ácido hialurónico y DHA. Despues, remueve la locion hasta que se disuelvan los granos del DHA y ¡listo! Para su aplicación, lo mejor es utilizarlo como la primera receta, como una mascarilla facial. Con esta fórmula, verificada por varios expertos por sus múltiples beneficios, brillarás más que las estrellas, además de que la pueden usar todo tipo de pieles.



Entonces, ¿ya has pensado cómo fabricar tu propio bronceador con estos ingredientes naturales? Lo único que tienes que hacer es comprar un par de ingredientes, así que es una tarea súper fácil. En todo caso, debes saber que con una sola aplicación no es suficiente. Para valorar los resultados, deberás darle tiempo a tu autobronceador, ¡porque los milagros no existen (por mucho que algunos productos de Amazon te den esas expectativas!).



Por tanto, elige cuál va a ser tu crema autobronceadora y, después de su fabricación y aplicación, espera unos días para comprobar si la textura de la que has elegido es la que mejor se adapta a tus necesidades.





