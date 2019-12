¿Quieres unas uñas largas y fuertes?

Sí, así como lo oyes, unas uñas de infarto, dignas de la mismísima Rosalía, son posibles. Si tienes las uñas frágiles, se te parten con facilidad o, directamente, te crecen demasiado lento, no desesperes. Hoy te traemos algunos trucos que alargarán, no solo la medida, sino la vida de tus uñas.

Las uñas, al igual que las cejas y las pestañas, han ganado protagonismo en los útimos años. Y es que no hace falta más que echarle un ojo al mercado para ver cómo los productos de cuidado de manos y uñas han invadido muchos de los stands de nuestras tiendas, farmacias y tiendas de maquillaje favoritas.



Hace tiempo que nos olvidamos de los típicos pintauñas y dejamos entrar la fantasía en nuestras vidas con stickers, postizas, pedrería y todo tipo de adornos que pueden decorar estas pequeñas partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, por mucho que nos guste esta moda, muchas veces nuestra anatomía no nos ayuda y hace que nuestras uñas sean demasiado frágiles o crezcan demasiado lento para poder experimentar con ellas.



Pero no te preocupes, tenemos la solución a tu problema.



Lo que SÍ puedes hacer

La hidratación. Al igual que ocurre con la piel, la hidratación es muy importante para las manos, las uñas y las cutículas. Puedes usar todo tipo de soluciones hidratantes, desde cremas hasta aceites vegetales como el de argán o el de oliva. Una buena opción es el aceite de albaricoque, específico para hidratar las uñas. Puedes comprarlo en Amazon por 8,45€.



El truco del limón y la leche. Coloca en un recipiente una pequeña cantidad de zumo de limón y leche. Mézclalos bien y sumerge tus uñas durante cinco minutos. Deja secar y enjuaga con agua tibia. Si aplicas esta técnica todos los días, verás como tus uñas recobar un aspecto vivo y brillante.



Las vitaminas y complementos. No olvides que la alimentación es realmente importante y sus beneficios se notan tanto por dentro como por fuera. Puedes recurrir a la vía natural, tomando alimentos ricos en vitamina B, o hacer un uso controlado de complementos como la biotina o la levadura de cerveza. Puedes aplicar vitamina E pura sobre tus uñas también para endurecerlas y mejorar su brillo. Puedes comprar vitamina E en Amazon por 8,99€.



La protección de las bases. Las bases transparentes, además de alargar tu manicura, protegen las uñas de amarilleos, las nutren y las fortalecen. Te damos algunas opciones:



Lo que NO puedes hacer

Usar cosméticos de mala calidad. Pintarse las uñas es una práctica muy habitual, aunque mirar los ingredientes en la etiqueta no lo sea tanto. Los pintauñas no son todos malos y pintarse tampoco, pero siempre que puedas evita el trío del mal: formaldehído, ftalato de dibutilo (DBP) y tolueno.



Cortar cutículas. La cutícula es una parte de la piel que ayuda a proteger los bordes de las uñas. Aunque no lo parezca, es esencial tenerlas vigiladas y cuidadas para evitar problemas en las manos. No caigas en la tentación de cortarlas -práctica bastante común en los locales de cuidado y diseño de uñas. Si lo que quieres es mantener unas uñas sanas, cuidadas y protegidas, mantén tus cutículas a raya empujándolas hacia atrás.



Utilizar cortauñas. No queremos decir que los cortauñas sean malos, pero si nuestro objetivo es tener unas uñas largas y fuertes, es mejor apostar por las limas. En el mercado puedes encontrar muchas variedades, pero nuestra recomendación es usar una de cristal, que es mucho menos dañina que las habituales.



Y además:



Cabello, piel y uñas: qué alimentos tomar para fortalecerlos

11 consejos para una manicura perfecta en casa

Hazte la manicura semi permanente en casa con estos consejos