Uñas rosas pastel: 5 ideas elegantes, dulces y delicadas que te servirán de inspiración para tu próxima manicura

La tendencia de esta temporada parece que está en suavizar nuestros looks con colores neutros y tonos pastel, y las uñas no son la excepción. Los tonos nude y rosas pastel están dominando el mundo de la manicura, ofreciendo un acabado elegante y encantador que eleva cualquier estilo. A continuación, te presentamos hasta 5 ejemplos de uñas en tonas rosas pastel que no te dejarán indiferente. ¡Descúbrelas!

El rosa pastel es hoy uno de los colores estrella para uñas por su capacidad para fusionar elegancia y dulzura en un solo tono. Este color suave y delicado ofrece delicadez y elegancia sin ser demasiado llamativo, lo que lo convierte en una elección ideal para cualquier ocasión.



Además, el rosa pastel combina perfectamente con todo. Ya sea que estés optando por un look casual o una ocasión especial, este tono neutro complementa cualquier paleta de colores y añade un toque sutil lleno de encanto. Hoy te traemos 5 ideas de uñas en tonos rosa pastel que te servirán de inspiración. ¡No te las pierdas! Uñas rosas pastel: 5 ideas para inspirarte 1. Uñas rosas pastel con efecto aura El efecto aura es uno de los más pedidos en los centros de belleza y existen infinitas formas de crearlo. Una de ellas, puede ser optando por una base de color rosa pastel con un tono un poco más oscuro encima para darle el efecto tie dye típico de este estilo. ¡Nos encanta! 2. Uñas rosa pastel con algún dibujo Otra forma de sacarle partido a tus uñas rosa pastel si no quieres que se vean demasiado monocromáticas, es recurriendo a pequeños dibujitos en una de las uñas como hacen en Hello Nails. Así le darás el toque diferente a tu manicura, ¡es ideal! 3. Uñas rosa pastel con una decoración simple Esta otra alternativa tampoco podía faltar en la lista. Los diseños sencillos ahora son tendencia y este con una línea finita en color rosa oscuro sobre la base en rosa pastel nos parece lo más. ¿Qué opinas? 4. Uñas rosa pastel 'efecto marmolado' Además del las uñas con 'efecto aura', otra de las grandes tendencias en manicuras es el 'efecto marmolado'. Esrte en concreto que plantean desde Hello Nails en tonos rosas nos parece ideal para lucir unas uñas en rosa pastel de forma diferente y con personalidad. ¡Le dan el toque elegante y glamuroso! 5. Uñas rosa pastel sencillas y elegantes Muchas veces 'menos es más' y es que los tonos rosas pastel son tan bonitos y dulces que en ocasiones no necesitan ningún tipo de decoración o diseño extra. Este tono que ofrecen en Hello Nails nos parece de lo más elegante y perfecto para verano, pues contrastará genial con el bronceado y destacará en tus manos. ¡Es ideal! NEWS

