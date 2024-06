Mi armario era un desastre hasta que fiché esta solución de Lidl con la que gané espacio y orden (por menos de 6 euros)

Si tienes problemas de espacio en tu armario no tienes necesidad de comprar uno más amplio. Con esta solución puedes ampliar el disponible y no te costará mucho.

Tengo que admitirlo. Soy un poco desastre. Y eso se refleja en el modo en que tengo organizado mi armario. Por lo general si me falta espacio no me complico demasiado y coloco las cosas de la mejor manera que encuentro en el momento, pero cuando pasa un tiempo y se van acumulando, aquello empieza a tornarse en un caos.



Y como suele ocurrir en estos casos, basta que tengas la necesidad de encontrar algo con urgencia para darte cuenta de que no puedes seguir así. Al final pierdo más tiempo entre buscar la ropa, plancharla, o mover y recolocar todo que si desde un principio me hubiese puesto como objetivo tener algo de organización en mi armario.

Cambiar de armario o sacarle partido

Así que me puse a la tarea de poner algo de orden en mi armario, y en seguida me di cuenta de que no iba a ser sencillo, porque no es tan amplio como me gustaría. Tenía dos opciones, una, comprar un armario nuevo, con más capacidad, y la otra, intentar sacar el máximo partido del que ya tengo. Obviamente esta segunda era más barata, así que decidí intentarlo en primer lugar.



Y fue entonces cuando mirando aquí y allá me topé con una opción sencilla y económica que me ha resuelto el problema. El de la organización de mi armario, quiero decir. El de ser un desastre es algo que llevará más tiempo solventar, aunque gracias a estas cestas para armario de Lidl ya he conseguido que se note menos.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?