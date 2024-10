Olvídate de las tuberías obstruidas: El método fácil y seguro de los fontaneros para desatascar el desagüe en minutos

Esta alternativa es amigable con el medio ambiente y la puedes aplicar con productos que normalmente tienes en casa.

Si eres de las personas que regularmente hace el aseo en casa, posiblemente sabes que una de las dificultades más frecuentes en la vivienda son las obstrucciones en las tuberías. Ya sea en el cuarto de aseo, en área de preparación de alimentos, una cañería tapada puede ser en una auténtica molestia. No obstante, con varios cuidados elementales y métodos domésticos, te será posible evadir estas situaciones, o si ya tienes el problema encima, te ayudará a solucionarlo con rapidez.

La primera recomendación esencial es evitar arrojar aceites o grasas por el lavaplatos o algún otro vertedero. Estos fluidos son inofensivos en apariencia, pero se endurecen en el interior de las cañerías, ocasionando estragos como aglomeraciones que pueden impedir el paso del agua con el tiempo.



¿Cómo entonces debemos de tirar estos líquidos que usamos para cocinar? La alternativa más simple es verter la grasa en un envase y una vez que se haya enfriado, desecharla en la basura.



Otra de las técnicas con más eficacia para evitar taponamientos es verter agua hirviendo en el desagüe de la cocina, tarea que se recomienda hacer una vez a la semana. Esto contribuye a deshacerse de cualquier residuo de grasa que se haya pegado a las cañerías. Recuerda que agua tibia o caliente no es suficiente, sino que debe de estar en su punto de ebullición al derramarla, y hazlo pausadamente para impedir que salpique y cause lesiones.



En cuanto a los cuartos de aseo, las tuberías bloqueadas suelen ser provocadas por restos de productos de higiene y por cabellos. Todo esto suele amontonarse en los desagües, particularmente en el lavamanos y en la regadera. Por lo tanto, asear los tapones con frecuencia y emplear coladores que capturen los pelos es una buena medida de precaución.

Ahora bien, si tus cañerías ya tienen claro nivel de obstrucción, no necesitas acudir a sustancias nocivas u otros productos químicos. Muchos profesionales de la fontanería suelen emplear detergente para platos cuando es solo un atasco simple y no se trata de una complicación más seria.



Para aplicar este método, debes de verter la mitad de un envase de detergente en el desagüe, para después tapar el lavadero y llénalo con agua caliente. Una vez lleno, quita el tapón con precaución y permite que el líquido fluya, asegurándote de que no haya obstrucciones al escaparse el agua.

Como técnica casera alternativa, puedes incluir vinagre y carbonato de sodio. Para hacerlo de manera correcta, vierte en el desagüe una taza de carbonato, y de inmediato una taza de vinagre. Una vez la cañería esté sellada, espera a que la combinación haga su magia y se deshaga de las obstrucciones. Por último, usa agua hirviendo para enjuagar. Este método es capaz de disolver grasas y otros productos sin perjudicar las cañerías, además de ser amigable con el entorno por no usar productos químicos de alta contaminación.



Recuerda de aplicar estas técnicas con las medidas de precaución necesarias, y si tu cañería tiene un alto nivel de obstrucción, es recomendable que llames a un fontanero para que se encargue o te asista en el proceso.