Ganado por la tendencia de cero desperdicios, decidiste hacer tu propio detergente. Más ecológico, más suave para la piel pero también más económico, el detergente casero siempre es una buena idea. ¡Y es tan simple de hacer como efectivo! Líquido o en polvo, depende de ti elegir la receta que más te convenga. Sigue estas recetas naturales, paso a paso, para hacer el detergente de tu casa.

Porque tu piel es sensible o porque eres consciente de la ecología, quieres hacer tu propio polvo de lavar. No te preocupes, es muy sencillo. Todo lo que necesitas son unos productos naturales y un poco de esfuerzos para hacer el detergente perfecto para tu ropa.



Polvo, líquido, suavizante... Aquí están todos los consejos y las recetas más simples para tener un producto 100% natural y ecológico!

La receta ultra sencilla de detergente líquido para el hogar

Ingredientes para 1 litro de detergente

50g de virutas de jabón de Marsella

1 litro de agua

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 o 2 cucharadas de cristales de soda

10 gotas de aceites esenciales (opcional)



Los pasos



1. En una cacerola, hervir un litro de agua.

2. Añadir las virutas de jabón

3. Revolver a fuego lento hasta que las astillas se disuelvan bien en el agua.

4. Dejar enfriar y luego agregar el bicarbonato de sodio, los cristales y los aceites esenciales.

5. Verter la preparación en una botella de vidrio

6. Mezclar regularmente hasta que se enfríe completamente



Receta del blog bananapancakes.fr de Julie Laussat, autora del libro 1 month to reduce your waste.



Nota: cuando comprarás tu jabón de Marsella, la lista de ingredientes debe mencionar "olivato de sodio" y no debe contener glicerina añadida.

La receta del polvo de lavar casero

Ingredientes para unos 12 lavados

100g de virutas de jabón de Marsella

50g de cristales de soda

30 a 40g de bicarbonato de sodio



Los pasos



1. Mezcla todos los ingredientes en una licuadora fuerte.

2. Viértelo en un frasco hermético.



Para cada lavado, usa dos cucharadas de este detergente directamente en el tambor de su lavadora para ropa moderadamente sucia.

¿Cómo elegir el jabón de Marsella adecuado para el detergente casero?

El verdadero jabón de Marsella está compuesto de un 72% de aceites vegetales. No debe contener glicerina añadida, que podría solidificar tu ropa y dañar las lavadoras y las tuberías.



Un jabón de Marsella contiene naturalmente glicerina, pero se elimina durante el proceso de fabricación, que normalmente sólo deja rastros (la mención es entonces obligatoria). Sin embargo, algunos fabricantes añaden glicerina por sus propiedades hidratantes. De ahí la importancia de revisar cuidadosamente la lista de ingredientes.



No contiene conservantes, tintes ni fragancias. Como resultado, desprende un olor particular, a veces bastante fuerte y no siempre agradable si se está acostumbrado a los productos de la industria cosmética.



Puedes usar el jabón en escamas o entero para rallar.



El jabón verde se recomienda para la ropa líquida ya que adquiere una textura más líquida que el jabón blanco. Este último, que contiene aceite de palma, adquiere una textura gelatinosa. Si quieres evitar el aceite de palma, que está muy desprestigiado, opte por el jabón verde de Marsella.

¿Cómo haces tu ablandador casero?

Ingredientes

1/2 agua

1/2 de vinagre blanco

2 gotas de aceite esencial de lavanda (para 1 lavado)

El vinagre blanco suaviza la ropa de cama increíblemente. Tenga cuidado, debe evitarse con ropa con elásticos como la ropa interior y ropa con elastano, que podría dañarse.

¿Qué hay de lavar mi ropa de entrenamiento?

La ropa de casa no contiene químicos sintéticos ni perfumes. Los aceites esenciales pueden proporcionar una fragancia delicada pero sigue siendo muy ligera, a diferencia de los detergentes convencionales.



Sin embargo, hay algunos consejos para un efecto antiolor más fuerte, por ejemplo, para la ropa deportiva:

- Añade una cucharada de bicarbonato durante el ciclo de enjuague.

- Aumentar la dosis de lavado

- Limpia tu ropa antes de lavarla con jabón de Marsella.

