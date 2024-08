Ordena tu espacio en 10 minutos con la regla infalible y poco conocida del "no lo sabía"

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, preparar tu casa y disfrutar de un espacio ordenado se vuelve imprescindible. Aunque la tarea de organizar puede parecer abrumadora, es crucial para comenzar el año con una mente despejada y un hogar en condiciones. Si temes que esto consuma todo tu tiempo libre, te presentamos un método minimalista, altamente efectivo y sencillo de aplicar: la regla del "no lo sabía". ¿La conocías?

Los días previos al inicio del curso escolar son el momento perfecto para una limpieza profunda y reorganización de tu hogar. Después de un verano ajetreado, es común que los espacios se llenen de cosas innecesarias, lo que puede resultar abrumador. Para comenzar la nueva temporada con buen pie, es esencial despejar y simplificar.



Empieza identificando las áreas más desordenadas de tu casa y establece un objetivo claro: despejar estos espacios para enfrentar el nuevo curso en orden. Evalúa cada objeto y decide si lo conservas, lo guardas, lo donas o lo desechas. El uso del "método del cartón" puede facilitar este proceso de clasificación. Una vez que hayas despejado las áreas clave, organiza de manera estratégica utilizando soluciones prácticas y respetando la regla de los 3 movimientos.

La regla del "no lo sabía" para mantener tu casa en orden: ¿qué es y cómo funciona?

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Ordenar con esta técnica es sencillo y accesible para toda la familia. Barbara Bellesi Zito, de la web Apartment Therapy, probó este método en su casa. Aunque al principio le resultó un desafío, pronto encontró su ritmo, logrando ordenar cualquier espacio desordenado en tan solo 10 minutos.



El proceso es simple: enfócate en un espacio específico, como una estantería, un cajón o un armario lleno de cajas. Prepara tres bolsas o cajas: una para desechar, otra para reciclar y una tercera para donar. Abre cajones, cestas o cajas y examina su contenido. Si encuentras un artículo que habías olvidado que existía, pregúntate: "¿Realmente lo necesito?". Si la respuesta es no, colócalo en la bolsa correspondiente.



Para Bellesi Zito, la motivación vino de la idea de liberar espacio eliminando objetos "invisibles". En cuestión de minutos, logró vaciar dos de las tres grandes cajas de almacenamiento que revisó.



En otras palabras, si no recordabas que tenías un artículo en particular o directamente 'no lo sabías', es muy probable que ocupe un espacio innecesario y no lo extrañarás si decides deshacerte de él. ¡Así que manos a la obra! Si aplicas esta sencilla regla, verás cómo aumenta el orden y bienestar en casa rápidamente.