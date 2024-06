Soy experto en seguridad y estas son las 10 cosas que nunca hago cuando me voy de casa

El verano se acerca y las vacaciones están a la vuelta de la esquina ¿sabes cómo proteger tu hogar?

Cuando se acercan las vacaciones siempre tenemos el miedo de volver a un hogar que ha sido robado. Para intentar evitarlo, lo mejor es seguir estos consejos antes de salir de casa y minimizar riesgos.



El experto Gene Petrino es un miembro de las fuerzas especiales SWAT que ya se encuentra retirado. Fundó una empresa de seguridad denominada Survival Response LLC y hoy nos ofrece unos consejos para mantener nuestra casa lejos de las garras de los ladrones. Además de los típicos sistemas de seguridad, cámaras y otros sistemas inteligentes, hay algunos básicos que todos podemos tomar en cuenta:

1.No actualizar la ubicación en redes sociales

Puede sonar obvio, pero hay gente que adora las redes sociales y explica lo que hace en cada minuto. Informar que estás de vacaciones no es una buena idea si prefieres que tu casa esté a salvo. Informa a tus hijos de mantener esta consigna también, en caso de que ya sean mayores, y en todo caso publicar las fotos una vez habéis vuelto de vuestra escapada.

2.No olvidar cerrar todas las puertas y ventanas y activar el sistema de alarma

No sólo hay que cerrar con llave la puerta principal, si no asegurarse que todas las ventanas de la casa están bien cerradas, incluso las de la planta superior en caso de tenerla.

3.Evitar seguir siempre las mismas rutinas

Si siempre salimos y volvemos a casa a las mismas horas y por los mismos caminos, alguien puede fijarse en nuestras rutinas y aprovecharlas para robarnos mientras no estamos. Si puedes intenta variar tus horarios, volver a media mañana a comer, cambiar la ruta, etc para no ser previsible.

4.Nunca dejar cosas fuera de casa

Dejar objetos fuera de la casa puede atraer la curiosidad de los amigos de lo ajeno. Pueden acercarse a robar algo y aprovechar para fijarse en el interior y que no hay nadie. Por supuesto, nunca dejar escaleras al exterior que puedan ser usadas para saltar dentro de vuestra casa.

5.No dejar luces encendidas al exterior

Hay gente que puede pensar que dejar la luz del porche puede evitar un robo, pero ver una casa durante semanas, día y noche con la misma luz encendida también es un aviso de que no estamos dentro. Si deseas usar la luz para alejar a los ladrones, instala unas luces que puedas controlar y programar para que se iluminen durante cierto tiempo.

6.Evitar que el correo se acumule

Un buzón lleno de cartas invita a los ladrones a curiosear, así que avisa a algún vecino o amigo de confianza para que revise tu buzón y así evitar dar pistas indeseadas.

7.Descuidar el jardín

Si tienes una casa con jardín, dejar que crezca demasiado mientras no estás puede ser señal de que no hay gente en casa. Contrata el servicio de un experto o pide el favor a algún vecino en tu ausencia.

8.Nunca esconder llaves de la casa

En vez de esconder las llaves en el tiesto de la entrada, déjaselas a tu vecino de confianza y evitarás malas sorpresas.

9.No dejar el coche aparcado en el mismo sitio

Alguien que te está vigilando puede darse cuenta fácilmente de que te has ido si tu coche no se mueve de la plaza en varios días. Si tienes casa con garage, no dudes en guardarlo al abrigo, si no, opta por pedirle a algún amigo que pase a cambiarlo de sitio de vez en cuando.

10.No dejar objetos de valor a la vista

Si tienes cortinas transparentes, evita dejar objetos de valor cerca de la ventana que puedan llamar la atención de los ladrones.