¡Que empiece la fiesta! Los 10 mejores carnavales de España

Desfiles, reinas, alegría, baile y color, sobre todo mucho color. Así son los carnavales de España, una fiesta por todo lo alto que saca a la calle a miles de personas. Descubre cuáles son los más importantes que deberías visitar aunque sea una vez en la vida.

En España el carnaval estrella es el de Santa Cruz de Tenerife, pero hay otras ciudades que no tienen nada que envidiarle. Si este año estás pensando en hacer un tour por todos los carnavales españoles, o si estas indecisa y no sabes a cual de todos ir, sigue leyendo. Este año la cita es del 21 de febrero al 1 de marzo, así que te recomendamos que te inspires en estas ideas de disfraces, prepares las maletas y que te dispongas a disfrutar de unos días de baile y diversión. Los carnavales de las distintas ciudades que lo celebran en España tienen mucho que ofrecernos y si no, mira todas estas opciones. ¡Empezamos!

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Si hay algo que caracterice los carnavales de Cádiz son las chirigotas y en el vídeo compartimos es una de las más emotivas que hemos visto durante los últimos días. La letra hace referencia al caso de "La Manada" en defensa de los derechos y libertades de las mujeres. ¡Pone el vello de punta!

1. Carnaval de Cádiz

En estas fechas, la ciudad de Cádiz se disfraza de gala para acoger sus fiestas más importantes. Como cada año, el incuestionable talento de los gaditanos se pone de manifiesto para dar forma a uno de los carnavales más famosos del mundo y que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Multitud de chirigotas, comparsas, coros y cuartetos hacen uso de su ingenio para vestir la ciudad con voces que, con geniales dosis de crítica y humor, satirizan la sociedad a nivel regional, nacional e internacional.



La máxima expresión del Carnaval de Cádiz es el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, o COAC, un evento que con impaciencia e ilusión esperan los autodenominados jartibles y que agrupa a la multitud de artistas populares de la ciudad. Sin embargo, éste es solo el prolegómeno de lo que será el plato fuerte del Carnaval de Cádiz: durante más de una semana, las agrupaciones legales e ilegales pondrán la banda sonora a las calles de esta hermosa ciudad andaluza. El Carnaval de Cádiz es un carnaval para el pueblo, en el que cada año la música de sus gentes hacen estremecer el corazón de aquellos que tienen el privilegio de escucharla.

2. Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Considerado uno de los más famosos del mundo, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ostenta, junto al Carnaval de Cádiz, la máxima consideración en festejos que concede el Ministerio de Turismo y se enorgullece de ser el segundo más importante del mundo, después del Carnaval de Río de Janeiro, ciudad con la que está hermanada. Durante más de una semana, las calles de esta localidad canaria se llenarán de miles de visitantes para bailar al son de las murgas, comparsas, rondallas y demás agrupaciones al más puro estilo caribeño. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife consta de dos partes: el carnaval oficial y el carnaval en la calle. En el evento oficial participan más de 100 agrupaciones que luego salen a la calle para dar vida a la auténtica fiesta. Sin duda, es uno de los carnavales más aclamados en España y que merece la pena visitar aunque sea una vez en la vida.



El miércoles previo al fin de semana de carnaval se elige a la Reina del Carnaval, un acontecimiento de gran repercusión y cuya ganadora será la representante de las diferentes citas. Entre éstas destacan el Sábado de Carnaval, dedicado íntegramente al baile; el Lunes de Carnaval, día grande con actuaciones de las agrupaciones por todos los escenarios instalados por la ciudad; y, finalmente, el Gran Coso Apoteosis, una cabalgata que cruza la ciudad y que clausura el carnaval de manera oficial.

© web

3. Carnaval de Sitges

En la pequeña localidad de Sitges, cercana a Barcelona, se celebra uno de los mayores y más conocidos carnavales de España. Está considerado como uno de los eventos más salvajes del país y atrae cada año a más de 300.000 personas, un llamativo espectáculo de música y color que se da lugar en la meca española de la comunidad gay.



Las alocadas noches del Carnaval de Sitges son el complemento a unos festejos diurnos caracterizados por los desfiles y por los bailes de marcada creatividad y estética. Multitud de carrozas atraviesan en formación las calles de Sitges y ponen el tinte de diversión al tradicional carnaval. Sus días más señalados son el Jueves Llardo, en el que la Reina del Carnaval y su séquito toman el Ayuntamiento y dan el sermón o predicot, el Domingo de Carnaval, en el que un desfile recorre toda la Rúa de la Disbauxa con multitud de carrozas; el Martes de Carnaval, en el que se realiza el mismo recorrido pero con más visitantes; y el Miércoles de Ceniza, momento en que se entierra al Carnestolles y se cierra el carnaval oficialmente.

4. Carnaval de Águilas

La localidad murciana de Águilas se prepara para recibir el festejo más grande y emblemático de la Región de Murcia, que es considerada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Del 3 al 23 de febrero, los personajes míticos de esta particular versión del carnaval se darán cita en los múltiples eventos que se desarrollan.



Desde la tradicional batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma que se celebra el primer sábado de carnaval en la plaza del Ayuntamiento, hasta el cierre oficial el Sábado de Piñata, la ciudad se inunda de un ambiente carnavalesco lleno de música y color. La Quema de Don Carnal representa la victoria de Doña Cuaresma y marca el punto y final del carnaval. Si estás pensando en visitar Águilas en estas fechas, también te recomendamos probar la bebida local típica del carnaval: la cuerva, que se prepara con una gran variedad de licores. El pregonero de este año será Ana Morgade.

5. Carnaval de Badajoz

A pesar de la fama que ostentan otros carnavales como el de Cádiz o el de Tenerife, el de Badajoz está considerado como uno de los mejores de España y está reconocido como de Interés Turístico Nacional por el Gobierno de España. El programa festivo del Carnaval de Badajoz corre en paralelo al Concurso de Murgas, cuya final se celebra el Viernes de Carnaval en el Teatro López de Ayala. En este día las calles se inundan de gente con música y disfraces por doquier, se da el pregón desde el Balcón del Palacio Municipal y se celebran los desfiles infantiles conocidos como promesas del Carnaval.



La verdadera esencia de este carnaval se encuentra en la calle. Toda la ciudad se involucra en esta fiesta para acoger a los visitantes y hacerles sentir como en su casa. Al ser la fiesta más grande de Badajoz, la ciudad se llena de miles de turistas que consiguen ocupar casi por completo su oferta hotelera. La noche más multitudinaria es la del Sábado de Carnaval, que comienza con el Concurso de Disfraces Populares y de Comparsas Infantiles. En este día es difícil ver a alguien sin disfraz o no cruzarse con uno de los muchos pasacalles que bailan al ritmo de la percusión de sus tambores.



El Domingo de Carnaval se celebra el Gran Desfile de Comparsas, evento que engloba a unas 3.000 personas y que siguen más de 100.000. Tras el desfile, los participantes esperan la deliberación del jurado y después la fiesta continúa. Al día siguiente, pacenses y turistas vuelven a la calle para disfrutar de la última y más larga de las noches del Carnaval de Badajoz, que se extiende hasta la mañana del martes, y donde la gente se concentra en el barrio de San Roque para celebrar el tradicional Entierro de la Sardina. Este evento consiste en un cortejo fúnebre que tranporta el féretro de la sardina seguido del Desfile de Comparsas por las calles y avenidas del barrio más popular de Badajoz.

6. Carnaval del Vino de Haro

Si eres un amante del vino, tu destino es Haro (La Rioja). Allí se celebra el ya conocido como Carnaval del Vino en el que el Claustro del Hotel Los Agustinos acoge un baile inspirado en Baco, Dios del Vino. Durante el espectáculo, nada más y nada menos que 13 bodegas de Haro presentan las nuevas añadas de vino, en un espacio en el que se podrán degustar vinos de nueva comercialización, y en el que promocionarán sus espacios enoturísticos.



​Las bodegas participantes son: Gómez Cruzado, Bilbaínas, Carlos Serres, CVNE, Florentino de Lecanda, Ibaiondo, La Rioja Alta, Martínez Lacuesta, Muga, López Heredia Viña Tondonia, Ramón Bilbao, Roda, Virgen de la Vega Sociedad Cooperativa y Rioja Santiago. El aforo máximo permitido es de unas 500 personas en cada una de las dos sesiones, que tendrán una duración aproximada de 2 horas.

7. Carnaval de las Palmas de Gran Canaria

¡Murgas, comparsas, reinas y drag queens! La música, las máscaras y el confeti inundan las calles de la capital insular. Más de cinco siglos de vida respaldan a uno de los carnavales más relevantes y más multitudinarios de España que, en 2011 fue declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias.



La Gala de Elección de la Reina del Carnaval da comienzo a la serie de eventos que marcarán la línea argumental de este carnaval. El Parque de Santa Catalina es el punto de encuentro del Carnaval de Las Palmas, ya que pone el lugar físico a todos los acontecimientos de la agenda carnavalera. A este lugar deberemos acudir para disfrutar del Festival de Disfraces y Murgas Infantiles, la Gran Gala de Carnaval y del plato más fuerte del carnaval y una de sus más importantes referencias, la Gala de Drag Queen que, desde 1998, pone el punto de desenfreno y atrevimiento al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

© web

8. Carnaval de Laza y Verín

Si hay algún carnaval que merezca el apelativo de tradicional es, sin duda, la versión que se celebra en las localidades gallegas de Laza y Verín. Estos pueblos de Orense acogen cada año a miles de turistas que buscan disfrutar de unas fiestas muy divertidas y distintas a lo que podemos encontrar en otros puntos de la geografía española como Cádiz o Tenerife.



Estos carnavales definen la cultura del pueblo y, como suele suceder en estos casos, suscitan una gran rivalidad entre comunidades vecinas. Existe un personaje muy parecido en todas ellas encargado de protagonizar cada festejo. Tanto los peliqueiros de Laza como los cigarróns de Verín destacan por dos rasgos muy característicos: el cinturón de cencerros o chocos que llevan a la cintura y que sirven para anunciar su terrible llegada desde lo lejos y la porra o vara con la que van armados para sacudir a todo aquel que se interponga en su camino.



El carnaval o entroido se celebra desde el viernes hasta el martes anterior al miércoles de ceniza y recoge eventos de particular singularidad como son los Desfiles de Compadres y Comadres, la Batalla de Harina o de Fariña, el Desfile de Peliqueiros o Cigarróns, armados con sus varas que no dejan títere con cabeza o la Lluvia de Hormigas conocida como borralleiro, en la que los organizadores lanzan al público hormigas enrabietadas con ceniza y vinagre.

9. Carnaval de Vinarós

El Carnaval de Vinaròs es uno de los más importantes del Mediterráneo. Entre los actos programados destacan la Gala de las Reinas, la Noche del Pijama, la Fiesta de Disfraces y los desfiles de comparsas con miles personas bailando a ritmo de samba. Es una fiesta de larga tradición, de la que ya existen referencias en el año 1871. Actualmente el Carnaval de Vinaroz aspira a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento por el que la diputación de Castellón lleva apostando los últimos años.

10. Carnaval de Tarancón

Desde hace más de dos décadas, en la localidad de Tarancón (Cuenca) se celebra un evento muy singular en Carnaval, una fiesta hippie inspirada en los años 60. Año tras año, miles de personas llegan desde diferentes sectores de Castilla La Mancha y desde otras provincias para divertirse en una fiesta sin precedentes, la mayor de España y que supone el punto álgido de las celebraciones del Carnaval.



El evento es un acontecimiento integral, y ofrece múltiples actividades para pasarlo bien durante todo un fin de semana. En la plaza del Ayuntamiento del pueblo se instala una pequeña feria de puestos que venden indumentaria y accesorios sixties, y por la noche viene lo más esperado: el famoso desfile nocturno, con automóviles del estilo de los sesenta y una disco móvil para bailar al aire libre.

Mientras te decides por alguno, te proponemos descubrir imágenes de los mejores desfiles de Carnaval del mundo. ¡Seguro que te entran ganas de fiesta!

Y además:

Carnaval: las imágenes de los mejores desfiles del mundo

Un recorrido por las fiestas más curiosas del mundo

Las ideas de disfraces más divertidas y originales para triunfar en carnaval