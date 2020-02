Triunfa en carnaval con estos disfraces originales para parejas

Si te planteas disfrazarte con tu pareja o con algún amigo o amiga en carnaval y te faltan ideas, no temas. Aquí encontrarás una selección de 70 disfraces para parejas originales y divertidos para ser el rey de la fiesta.

¿Te encantan los disfraces o eres de los que prefieren evitarlos? Sea como sea, seguro que te ha llegado esa invitación a la fiesta de carnaval de alguna amiga o amigo y no tienes ni idea de qué ponerte. ¿Lo peor? La fiesta es por parejas, así que tienes que pensar un disfraz para dos con el que sorprender.



Y es que sí, carnaval se acerca y llega la encrucijada de siempre: queremos un disfraz original, que le guste a todo el mundo y que sea sencillo de hacer. Y si es hecho por nosotros mismos mejor, ¡más mérito! Pero muchas veces, cuando más lo necesitamos, las ideas brillan por su ausencia y necesitamos inspiración extra para lograr tener el look perfecto. No te preocupes, no tendrás que aprender hacer un curso exprés de costura para conseguir un disfraz decente, lo único que te hace falta es una idea y un poquito de maña y si eso falla, comprar uno ya hecho y que te lo lleven a casa sin que te tengas que preocupar de nada.

S este año tienes pensado disfrazarte con tu novio o novia o con algún amigo o amiga, hemos decidido plantearte 70 disfraces muy originales para parejas que seguro te ayudan a ser el alma de la fiesta. El éxito está asegurado...

No importan tus gustos, porque aquí encontrarás disfraces de todo tipo. Desde parejas míticas como Caperucita y el Lobo, Barbie y Ken, Pulp Fiction o Mary Poppins y el deshollinador, a otras mucho menos convencionales, como Wall-E y Eva, los adorables niños de Moonrise Kingdom o de Peter Pan y su sombra. Y si buscas fuera de los personajes típicos de la ficción también encontrarás innumerables variedades: nosotros nos quedamos con el repartidor y la pizza, Apple vs Android o el mítico Tetris. ¡Aunque seguro que triunfas con todos ellos!

¡Disfrázate como las míticas parejas del cine y las series!

Aunque ya te hemos mostrado unas cuantas ideas de parejas míticas de la ficción, vamos a hacer un repaso a algunas de ellas con fotogramas de películas y series que seguro que te inspiran. Y es que si los dos claváis el look, seguro que conseguís sorprender sin necesidad de grandes artificios. En algunos casos, como en el de Baby y Johnny de Dirty Dancing, podréis utilizar ropa que tenéis en vuestro armario, así que pueden ser muy buenas opciones si no tenéis mucho tiempo para organizarlo todo. ¡Centraos en estar tal cual estas fotos y todos os reconocerán!

© Romeo + Julieta

¿Te ha pillado el toro y ya no llegas a prepararte el traje por ti mismo? Que no cunda el pánico, hemos seleccionado los mejores disfraces para dos, tan solo tendrás que pedirlos por Internet y los recibirás en tu casa en 24 horas... listos para ir a la fiesta y ganar el concurso de disfraces. Las temáticas no faltan: las series de televisión son cada vez más conocidas y seguro que alguno de sus protagonistas te inspira…¿qué tal La Casa de Papel? Las películas son también siempre una fuente de ideas y también hemos seleccionado alguna que te sorprenderá…échale un poco de imaginación.

Tampoco olvides poner la guinda al pastel con algún adorable disfraz para mascotas. En este caso, si tienes un perro, podéis disfrazaros tu pareja y tú y añadir a tu perro en la ecuación. Seguro que con alguna de estas ideas de disfraces para perros todo el mundo quiere hacerse una foto contigo...

6 ideas de disfraces de Carnaval para parejas

Disfraz de huevo y bacon para dos: Este disfraz será el rey de la fiesta de Carnaval. Incluye un disfraz de huevo frito para ella y un disfraz de bacon para él para hacer el desayuno perfecto. Si quieres alejarte de los típicos disfraces de piratas y personajes de Star Wars, sorprende a tus amigos con este traje de huevo y bacon.

Disfraz de Mr. Potato para dos: Si de siempre te ha encantado este juguete típico de la infancia llévalo puesto este Carnaval. Este paquete incluye un disfraz de Mr. Potato para él y uno de Ms. Potato para ella. ¡Nos encanta!

La casa de papel: Si prefieres algo más actual, nada como elegir una temática de las series del momento. Para optar por el sabor “Made in Spain” hemos elegido este disfraz de La Casa de Papel que incluye el mono rojo que llevan los personajes de la serie y la careta inspirada en Dalí tan característica. Recuerda que este producto incluye solo un disfraz.

Mary Poppins y el deshollinador: Mary Poppins ha sido una de las películas del año y la pareja que forman los protagonistas es perfecta para trasladar a las fiestas de Carnaval. Nos encanta este de Mary Poppins para ella y del deshollinador para él.

Disfraz de hippie, un clásico: Si os van los clásicos y no tenéis tiempo de innovar, el disfraz de hippie no falla. Es divertido, da mucho juego y este en particular tiene un precio ideal para dos. Haz que los años 60 vuelvan a tu fiesta de disfraces y a bailar.

Si no has encontrado inspiración o nada que combine con la temática de la fiesta de Carnaval, no te preocupes, siempre puedes reutilizar algún traje de años anteriores o alguno de Halloween que tengas guardado en el armario.

