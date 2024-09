Este artículo común que todos llevamos ahora está prohibido en el equipaje de mano

Mucho cuidado si metes este artículo en la maleta cada vez que vas de viaje en avión, porque ahora está rotundamente prohibido llevarlo en el equipaje de mano. Si tienes un viaje próximamente, sigue leyendo porque estás a punto de librarte de un buen susto. ¡Pocos lo saben!

A la hora de viajar, normalmente vamos con prisas y metemos todo lo que se nos ocurre en la maleta de mano, a veces sin pararnos a pensar dos veces si realmente podemos meter ciertos artículos, sobre todo por la información enfrentada que leemos en muchas ocasiones.



La realidad, es que la Comisión Europea ha hecho un anuncio importante sobre una prohibición de un artículo en la cabina desde el 1 de septiembre. ¿De qué artículo se trata? Te lo desvelamos a continuación.

El artículo prohibido en tu equipaje de mano de avión desde el 1 de septiembre de 2024

La Comisión Europea ha anunciado que volverá a prohibir el transporte de líquidos que suepren los 100 ml en la maleta de cabina.



Es posible que te estés preguntando, ¿esto no era así antes? Realmente, no, porque hace unos meses se levantó esta prohibición con la llegada de los nuevos escáneres C3.



Tras diversos problemas técnicos en los aeropuertos, se tomó la decisión de volver a lo de antes. Por tanto, a pesar de los avanzados escáneres, vuelve a estar implementada la prohibición de llevar líquidos de más de 100 ml en la maleta.

Ojo: no lleves líquidos de más de 100 ml si no quieres que te los quiten en el control

Si no te das cuenta y llevas líquidos de más de 100 ml, no te dejarán pasar con ellos. Te los podrían quitar en el control, perdiendo el producto, el dinero y seguro que tu paciencia también. ¡Mucho cuidado!



