Los 7 mejores destinos para ir con amigas

Si te encantan los planes de chicas, hay 7 destinos que son una pasada de bonitos y que tienes que visitar con tus amigas al menos una vez.

Los viajes con las amigas son súper divertidos e inolvidables. Más aún cuando se elige un destino con buena comida, buen clima, diversión y mucha cultura.



Si buscas opciones cerca a las que puedas llegar en un par de horas de viaje en avión, hoy te invitamos a descubrir los 7 destinos más top para viajar con las amigas.



¡Echa un ojo y reserva tu próxima escapada cuánto antes!

Londres

Londres prácticamente no necesita presentación. Es uno de esos destinos imprescindibles al que hay que ir al menos una vez en la vida. Tiene muchísimos puntos de interés para visitar y actividades de ocio y de cultura que puedas hacer, para vivir un fin de semana inolvidable con tus amigas.



Si viajas en diciembre, los mercadillos navideños son una pasada de bonitos, así como el Winter Wonderland. Normalmente, las fechas más económicas son entre enero y febrero, por el clima más frío. ¡Recuerda ver el cambio de guardia!

Madrid

Un fin de semana en Madrid siempre es un planazo. En la capital se pueden hacer numerosos planes de ocio y de cultura divertidos, desde ir a un concierto increíble o un espectáculo de la magnitud del Rey León. Incluso de compras. ¿Te imaginas un fin de compras con tus amigas?



Madrid también es estupendo para ir de ruta gastronómica y probar los mejores restaurantes, como por ejemplo DiverXo. ¡Un planazo de fin de semana!

Roma

En el corazón de Italia se encuentra Roma. Es el destino ideal para las apasionadas de la cultura, porque podrás sumergirte en la Ciudad del Vaticano y vivir un día inolvidable. Además, también puedes pedir un deseo en la Fontana di Trevi.



Aparte, en Roma se come genial. Encontraras muchas opciones gastronómicas buenas, con distintos platos de pasta y pizzas a elegir. ¡Es una ciudad que lo tiene todo!

Venecia

Relativamente cerca de Roma se encuentra Venecia. Es una preciosa ciudad de cuento de hadas bañada por el mar y que destaca por sus góndolas. Ideal para dar un paseo la mar de especial con tus amigas y sacar muchísimas fotos.



Una de las ventajas de Venecia es que se ve en apenas 2 días, por lo que es ideal para una escapada rápida. Y si buscas un momento muy especial al que ir, puedes elegir el famoso Carnaval de Venecia, que sin duda te dejará enamorada de sus márcaras y sus trajes.

Islas Griegas

¿Hay algo más bello que las islas griegas? No es de extrañar que este paraíso esté de moda. Es un destino ideal para sumergirte con tus amigas y disfrutar de sus aguas turquesas y de toda su belleza. Una opción es hacer un crucero o ir en ferry y saltar entre islas, como Santorini, Mykonos o Creta.



En las islas griegas encontrarás alojamientos de ensueño para alojarte y piscinas increíbles. La gastronomía también es deliciosa, ¡no te pierdas sus famosas pitas!

París

París no necesita presentación. Es la ciudad del amor, ¿y por qué no de la amistad? Es un destino precioso para ir viaje de turismo y de cultura. También si te apasiona la moda.



En París no solo te deslumbrará la belleza de la Torre Eiffel, sino que podrás ir de compras y pasar un fin de semana inolvidable. Montmartre también tiene mucho encanto. No te lo pierdas porque merece mucho la pena subir hasta allí. Incluso puedes hacerte un retrato y llevarte un recuerdo maravilloso a casa.

Islas Canarias

Otro de los destinos que es un must have para ir con las amigas, es las Canarias. Es un destino ideal para unas vacaciones de verano, para disfrutar de sol, playa y piscina a diario. Además, hay muchas opciones para alojarse, desde hotel todo incluido hasta apartamentos con barbacoa y terraza.



También tiene pueblos mágicos para visitar y la gastronomía es exquisita, como las famosas papas arrugadas. No te lo pierdas para un verano inolvidable. ¡Y sale genial de precio!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Con cuál te quedas?