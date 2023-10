¿Sabías que puedes marcharte de viaje por Europa sin que te cueste dinero? Te hablamos del programa de la Unión Europea que lo hace posible y de los requisitos y pasos a cumplir.

Viajar por Europa en tren y conocer la diversidad de nuestro continente. Y además hacerlo totalmente gratis. Parece un sueño hecho realidad, ¿No? Pues no hay trampa ni cartón. Esta oportunidad es real y está al alcance de cualquiera que cumpla con determinados requisitos y lo solicite. Hoy te hablamos del programa DiscoverEU, incluído dentro Erasmus + y que hace posible esta increíble aventura.



De hecho este programa viene realizándose desde hace un tiempo y un millón de jóvenes europeos ya se han beneficiado de él. Si tú quieres ser una de esas jóvenes, tienes hasta el próximo 18 de Octubre para presentar tu candidatura. Este año serán 35000 las elegidas para vivir la experiencia, y vamos a contarte lo que necesitas saber para poder ser una de ellas.

Requisitos

Para poder optar a ser elegida debes haber nacido en el año 2005, haber rellenado el formulario de candidatura que figura en el portal Europeo de la Juventud y ser ciudadana/residente en la Unión Europea. También pueden optar a ser seleccionadas personas de otros países como Islandia, Noruega, Serbia, Turquía, Liechtenstein o Macedonia del Norte gracias a que éstos tienen un convenio de asociación con el programa Erasmus +. Otro requisito a cumplir es no haber disfrutado anteriormente de otro bono de viaje del programa Discover EU.



En caso de que tu candidatura fuese elegida, la duración del viaje no puede ser superior a un mes y debe iniciarse en alguno de los países que Discover EU considera como válidos. Además, tendrías que aceptar convertirte en embajadora del programa, lo que en la práctica no te llevaría demasiado trabajo más allá de promocionarlo. ¡Algo que seguro harás de todas forma si consigues irte de viaje gratis!



Y aún hay más. Hasta cuatro amigos o amigas que cumplan con estos requisitos podrán unirse a tu aventura. Una oportunidad espectacular para viajar con ellos sin que os cueste un euro.

Cómo solicitar tus boletos

El primer paso, claro está, es enviar tu candidatura, la cual será examinada para comprobar si cumple con los requisitos. Necesitarás facilitar un correo electrónico y responder a cinco preguntas para evaluar tus conocimientos sobre la Unión Europea y sobre las iniciativas que desde ésta se llevan a cabo para los jóvenes. Además, tendrás que facilitar información sobre los planes de viaje que tengas (duración, países a visitar, etc).



Con todo esto solo te queda esperar respuesta. Por correo electrónico se te comunicará la fecha en la que se harán públicas las candidaturas seleccionadas, y cuando éstas sean finalmente reveladas, ya podrás salir de dudas. ¿Preparada para irte de viaje? Pues ya sabes como puedes conseguirlo sin que te cueste absolutamente nada.