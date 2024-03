El momento más divertido de la ceremonia fue gracias al luchador, que hizo desviar las miradas de todos los asistentes

La ceremonia 2024 ha dejado muchos looks fabulosos y grandes ganadores, pero también un momento especialmente divertido.

Homenaje 50 años después

Un año más los Oscar han entregado sus premios. Este 10 de marzo de 2024 será recordado por un momento muy particular gracias a John Cena. El público presente en el teatro Dolby de Los Ángeles no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Los rostros de los famosos de la industria del cine y los de los televidentes que no quisieron perderse la entrega en directo quedaron sorprendidos con el premio al “Mejor Diseño de Vestuario”. Las celebridades rieron con la anécdota, y no era para menos, pues, el sobre con el ganador lo traía Cena, cubriendo sus partes íntimas, ya que era lo único que parecía llevar puesto. Tras el gracioso momento, Kimmel, invitó a Cena a salir a presentar los nominados del año. Mientras se mostraban en pantalla, tres mujeres cubrieron a Cena con una toga, con la que posteriormente entregó el galardón a Holly Waddington, encargada del vestuario de “Pobres criaturas”.

El momento se lo debemos a Jimmy Kimmel, encargado de la ceremonia de este año, que pensó que era la mejor manera de rememorar la ceremonia de los Oscar de 1974. Aquel año pasó a la historia por los siete segundos en los que el fotógrafo y artista George Opel se paseó desnudo por el escenario mientras el actor David Niven y la actriz Elizabeth Taylor trataban de dar el paso para revelar el ganador del premio a mejor película. Por ello, para ofrecer su particular homenaje, Jimmy Kimmel exclamó en el escenario: “Hoy es el 50 aniversario de uno de los momentos más locos de la televisión”, y apuntó: “¿Pueden imaginar que algo así sucediera en la actualidad?”, acto seguido, el luchador profesional hizo su entrada.

Pero ¿estaba realmente desnudo?

El actor de “El escuadrón suicida”, obviamente no estaba realmente desnudo. A pesar de lo gracioso del momento, ya se sabe que en el cine todo es posible, por lo que crearon la ilusión óptica gracias a un gran sobre y una especie de suspensorio en tono piel.

La broma era planeada, como hemos podido ver en las imágenes del backstage, y la producción no quiso arriesgarse a que un imprevisto dejase a Cena desnudo en vivo en la televisión nacional, por lo que difundieron las imágenes para demostrar que no estaba desnudo y que el propio personal de producción le ayudo a “vestirse” cuando se apagaron las luces.

Todo esto no quita que los asistentes se lo pasaran en grande con este momento, como Margot Robbie, que se reía a carcajadas tapándose la cara ante la ocurrencia.

