‘And Just Like That’ la segunda temporada llega a su final, ¿qué pasará en el episodio 11?

La espera ha llegado a su fin para los fanáticos de la serie, ya que la segunda temporada de "And Just Like That" está a punto de llegar a su clímax. Desde su estreno el 22 de junio de este año, esta aclamada secuela de "Sexo en Nueva York" ha cautivado a la audiencia semana tras semana en HBO Max España, consolidándose como una de las 10 series más vistas en la plataforma.

Las estrellas icónicas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han continuado cautivando al público con su química innegable, acompañadas por un elenco excepcional que incluye a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang y Alexa Swinton.



Además, la sorprendente reaparición de Kim Cattrall como Samantha Jones, aunque limitada a un cameo, ha agregado un giro inesperado y emocionante. Loading... Resumen de la segunda temporada de ‘And Just Like That’ La segunda temporada compuesta por 11 episodios sigue los pasos de Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por las complejidades de la vida y la amistad en sus 50 años, enfrentando nuevos desafíos y adaptándose a los cambios de la época. En esta etapa de sus vidas, han evolucionado en sus relaciones y perspectivas, ofreciendo valiosas lecciones de feminismo contemporáneo.



Carrie, después de recuperar su vida amorosa, se enfrenta a decisiones importantes relacionadas con su nuevo podcast "Sexo en Nueva York". Miranda explora una nueva relación con Che, quien se encuentra en Los Ángeles desarrollando su propia serie cómica. Mientras tanto, Charlotte enfrenta la transición de sus hijos a la vida adulta. A pesar de sus desafíos, estas amigas inseparables continúan sus aventuras en la vibrante ciudad de Nueva York, reencontrándose con viejas caras conocidas. ¿Cuándo se estrena el último episodio de ‘And Just Like That’? En el episodio 11, titulado "La última cena (2ª parte)", los fanáticos serán testigos de una cena de despedida organizada por Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), quien se está mudando a una nueva casa. Esta reunión promete situaciones de tensión y emotividad, ya que personajes clave como Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Che Díaz (Sara Ramírez) comparten espacio. Sin embargo, el gran giro se produce cuando Carrie recibe una llamada sorpresa de su antigua amiga Samantha Jones.



Aunque la interacción en pantalla entre Kim Cattrall y sus ex compañeras no se materializó debido a diferencias personales y profesionales, la llamada telefónica grabada por separado añade un toque de nostalgia y suspenso. Los seguidores pueden estar seguros de que este episodio final promete momentos inolvidables y la posibilidad de abrir nuevas puertas para futuras temporadas.



El desenlace está programado para el jueves 24 de agosto en HBO Max, y los espectadores estarán al borde de sus asientos para ver cómo se cierran los hilos narrativos de esta temporada. ¿Volveremos a ver a Samantha Jones en la posible tercera temporada de 'And Just Like That'?