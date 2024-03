Si te gustan los dramas de época estás de enhorabuena, porque Movistar Plus+ nos trae esta semana uno que promete. Vuelven las intrigas rodeadas de lujo y en escenarios de ensueño.

Está a punto de estrenarse la secuela de una de las series favoritas de los aficionados al melodrama histórico. Belgravia: The Next Chapter, retomará la acción de Belgravia, pero con 25 años de diferencia, y a lo largo de ocho episodios, contará nuevas peripecias de la familia de Lord Glanville.



¿Qué no has visto Belgravia? No te preocupes, no es imprescindible para disfrutar de esta continuación de la saga. Lo importante es que si te gustan los dramas ambientados en escenarios clásicos y suntuosos vas a disfrutar con este nuevo estreno con el que Movistar Plus+ deleita a sus abonados.



Downtown Abbey fue la historia con la que la mayoría empezamos a engancharnos a las historias de este tipo. Y es que aunque los problemas y las pasiones del ser humano no han cambiado tanto a lo largo del tiempo, verlos transcurrir entre trajes de época y lujosas localizaciones le aporta un plus a la trama.

Qué encontraremos en Belgravia: The Next Chapter

La acción de 'Belgravia: The Next Chapter' se retoma en 1871, y su inicio tiene fuertes reminiscencias a una historia clásica por todos conocida: La cenicienta. En un baile al que asiste la más selecta nobleza una joven llamada Clara Dunn (Harriet Slater) interpreta una canción al piano, y Lord Frederick Trenchard, uno de los asistentes, queda prendado de ella.El flechazo es mutuo, y ante la muerte del padre de Clara, Lord Trenchard opta por casarse con ella para salvarla de la difícil situación económica en que se encuentra.



Sin embargo, las cosas no transcurren como ambos esperaban y pronto se darán cuenta de que el amor tiene que vencer a numerosos enemigos para salir triunfante. Estos enemigos serán las rencillas familiares que se originan con la llegada del hermano de Lord Trenchard, y la viperina lengua del personal de servicio, que no perderá ocasión para sembrar cizaña y hacer la vida de la pareja un poco más complicada.

Todos los ingredientes para el éxito

Que esta secuela tiene todas las papeletas para convertirse en un éxito es fácil de adivinar. Primero porque este tipo de series suelen tener una gran acogida, pero también por tratarse de un spin-of de una producción que ya cosechó grandes alabanzas y porque al frente de ella sigue Julain Fellowes, que es probablemente el director que mejor maneja el género de la ficción histórica costumbrista.



Así pues, prepárate para disfrutar de una serie en la que encontrarás todos los elementos necesarios para mantenerte enganchada a la pantalla. Desde el punto de vista estético, los maravillosos trajes, y las lujosas edificaciones en las que se desarrolla la historia son elementos que aportan ese toque de grandilocuencia que nos encanta. Pero lo que de verdad resulta adictivo es comprobar como las intrigas, las bajas pasiones y los cotilleos, no conocen de épocas ni clases sociales.

