Brigitte Macron se une a 'Emily in Paris': la primera dama, de 71 años, aparecerá en la 2ª parte de la cuarta temporada

¡Atentas! Por fin se estrena hoy jueves la nueva temporada de la exitosa serie de Netflix

¡Comienza la segunda parte de la cuarta temporada hoy!

La cuarta temporada de Emily en Paris se ha lanzado dividida en dos partes. La primera parte se entrenó el pasado 15 de agosto y esta segunda parte se estrena justo hoy a partir de las 9 de la noche. Constará de 10 episodios divididos en dos partes. En ellos, como siempre, seguiremos las aventuras de Emily Cooper en una nueva ciudad, Roma donde continúan las tramas pendientes de los primeros cinco episodios.

El reparto continúa con Lily Collins a la cabeza como Emily Copper. Con ella estarán Philippine Leroy-Beaulieu regresando como Sylvie, a Ashley Park como Mindy y a Camille Razat como Camille. Eso, sin olvidarnos, claramente, del retorno de Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antonie Lambert), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie) y Kate Walsh (Madeline). Como nuevas incorporaciones, la serie contará con Rupert Everett sen el papel de Giorgio, el dueño de una firma de diseño de interiores ubicada en Roma. También tendremos a Thalia Besson, la hija de Luc Besson, en el papel de Genevieve, la hija de Laurent G.

Loading...

Por si necesitas refrescar la memoria, la sinopsis de la primera parte de la cuarta temporada de Netflix la resume así: "Tras los dramáticos acontecimientos de la descabellada boda de Camille y Gabriel, Emily no sabe qué hacer: siente algo por dos hombres, pero ahora Gabriel está esperando un bebé con su ex y los peores temores de Alfie sobre ella y Gabriel se han confirmado. En el trabajo, Sylvie se ve obligada a afrontar un espinoso dilema de su pasado por el bien de su matrimonio, y el equipo de la Agence Grateau se enfrenta a una reestructuración de personal.

Por su parte, Mindy y su grupo se preparan para Eurovisión, pero cuando los fondos se agotan, no les queda más remedio que ahorrar. La química entre Emily y Gabriel queda patente mientras trabajan juntos para conseguir una estrella Michelin, pero dos grandes secretos amenazan con desmontar todo lo que han soñado”.

Cameo sorpresa

Un nuevo personaje que aparecerá en Emily in Paris es la primera dama francesa, Brigitte Macron interpretándose a sí misma en un cameo. La mujer del presidente de la República confirmó a la revista “Elle” que aparecería en esta nueva temporada. Además reveló que en ella la podremos ver con su propia ropa y “sin ninguna instrucción particular dada por la serie conocida por su moda”. El creador de la serie, Darren Star, ha reconocido que Macron demostró “un gran talento” y que ya llevaban tiempo barajando la idea de que apareciese en la serie. Según la actriz Lily Collins: “La idea… se nos ocurrió cuando Darren Star y yo la conocimos en el Palacio del Elíseo en diciembre de 2022”, dijo la protagonizta. “Es una gran fanática de la serie y se tomó con mucho humor la mención que se hizo de ella en la primera temporada. Esta escena de la cuarta temporada es un guiño, y filmar con ella fue un honor y una verdadera alegría”.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

A pesar de que no está confirmado, parece que estos últimos capítulos pueden ser también el final de la serie más querida de Netflix.