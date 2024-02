La cantante quiere dar a conocer esta rara condición neurológica de la que fue diagnosticada hace dos años

Céline Dion tuvo que tomar la difícil decisión de pausar su carrera en 2021. Sorprendió a todos sus fans con la cancelación total de su gira, y lo peor fue la razón, que dio a conocer en diciembre de 2022, haber sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida. A pesar de el díficil momento que está pasando, en 2023 actuó en la comedia romántica Amor a primer mensaje en HBO Max, y contribuyó con cinco canciones a su banda sonora.

La vida de una estrella del pop

La artista, lleva en el mundo de la música desde los 13 años y ha vendido más de 250 millones de álbumes durante una larga carrera de cuarenta años. Ahora lleva desde 2022 aprendiendo a vivir con el trastorno, y todo lo que ha ocurrido desde su diagnosis ha sido recogido en el documental que se llama I am: Céline Dion. Céline expone así su situación al público: “Estos últimos dos años fueron tan desafiantes para mí; la jornada de descubrir mi condición, aprender a vivir con ella y controlarla, pero no dejar que me defina”.“Mientras continúa el camino para retomar mi carrera como intérprete, me he dado cuenta de lo mucho que la extraño, poder ver a mis fans. En esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para tratar de visibilizar esta condición poco conocida, y ayudar a otros que comparten este diagnóstico”.

El film se va a distribuir a través de Prime Video en más de 240 países, aunque todavía no se tiene fecha de estreno. Ha sido dirigido por Irene Taylor, documentalista que ya ha sido nominada al Oscar por The Final Inch entre otros méritos y ha supuesto más de un año de grabación. La intérprete canadiense mostrará en él su viaje de adaptación y manejo de la enfermedad de manera íntima y personal, por lo que la estrella mundial será capturada en su vida privada en un modo nunca visto. El film ha sido producido por Sony Music Vision en asociación con Sony Music Entertainment Canada y Vermilion Films. Amazon MGM Studios anunció el 30 de enero que había adquirido todos los derechos del documental.

¿Qué es el síndrome de persona rígida?

Este síndrome, también conocido como SPR es una enfermedad neuromuscular rara que afecta al sistema nervioso central. Se caracteriza por causar rigidez muscular, espasmos musculares involuntarios y, en algunas personas, debilidad muscular. El tratamiento suele centrarse en aliviar los síntomas y puede incluir medicamentos para reducir la rigidez muscular y controlar los espasmos. La fisioterapia también puede ser beneficiosa para mejorar la movilidad y la función muscular. Dado que el síndrome de persona rígida es una enfermedad rara, la investigación médica no ha encontrado una cura real o tratamiento efectivo para la recuperación de los pacientes. Los datos apuntan a que esta enfermedad crónica afecta a una o dos personas en un millón.