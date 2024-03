Coronado vuelve a Netflix con "Legado": drama familiar al estilo "Succession"

José Coronado es el principal protagonista de una nueva serie de Netflix que se estrenará el año próximo. Te ponemos al día de los detalles que se conocen sobre este proyecto.

Tener a José Coronado al frente del reparto de una serie es garantía de éxito. Basta con revisar su trayectoria de los últimos años para constatar que esto no es una opinión, sino un hecho contrastado. Y en Netflix esto lo saben bien porque desde Vivir sin Permiso hasta la más reciente La chica de la nieve, han contado con una gran aceptación por parte del público. Por eso no sorprende que haya sido elegido como protagonista principal de la nueva serie de ficción que prepara la plataforma de streaming. ¿Su nombre? Legado.



Todavía no se sabe demasiado sobre la serie, más allá de lo básico de la trama inicial, su duración y el equipo que hay detrás del proyecto, ya que el rodaje acaba de iniciarse. Pero si eres fan de Coronado, seguro que estos detalles te interesan. Por eso vamos a darte un adelanto sobre el argumento, que además, promete.

De qué trata Legado

Los dramas familiares funcionan muy bien, por aquello de que el conflicto, un elemento necesario en cualquier historia que pretenda enganchar, tiene un elemento afectivo que lo hace más interesante. En Legado forma parte central de la trama, ya que ésta trata sobre un empresario, de nombre Federico Seligman, que se ve obligado a apartarse de sus empresas de comunicación por una enfermedad, y al regresar dos años más tarde, comprueba cómo sus hijos están manejando el negocio de una forma radicalmente diferente a la suya.



Se trata pues de una historia que recuerda un tanto a Succession, ya que desde este planteamiento inicial, se dan toda una serie de conflictos. Seligman -papel que protagoniza Coronado – entiende que su legado está siendo destrozado por sus propios descendientes, algo que de ninguna forma está dispuesto a permitir.

Los nombres detrás de este proyecto

La serie, que se rueda actualmente en Madrid y constará de ocho episodios, no se estrenará oficialmente en Netflix hasta 2025. Además de José Coronado, en el papel protagonista, destacan los nombres de Belén Cuesta y Diego Martín, y el reparto se completa con otros como los de Susi Sánchez, Natalia Huarte, María Morera, Gustavo Salmerón, Nico Romero, Iván Pellicer o Mireia Portas.



En cuanto al proyecto hay que señalar que sido ideado por Carlos Montero, en colaboración con Pablo Alén y Breixo Corral y que contará al frente de la dirección con Eduardo Chapero-Jackson y Carlota Pereda.