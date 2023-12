Descubre las series nominadas a los Globos de Oro: tráileres y dónde verlas antes de la premiación

Los Globos de Oro son una fuente de inspiración para saber qué series hay que ver y por eso te las resumimos.

Es uno de los premios más importantes de la industria del cine y la televisión. La celebración de la 81ª edición será el próximo 7 de enero, pero ya tenemos la lista de nominados para empezar a ver todas las mejores series. Con cada una de las series te indicamos la plataforma donde poder disfrutarla.

Nominadas a mejor serie de televisión dramática

1923 – Paramount +

The Crown – Netflix

The Diplomat – Netflix

The Last of Us – HBO Max

The Morning Show – Apple TV

Succession – HBO Max

Nominadas a mejor serie de televisión musical o de comedia

Abbott Elementary – Star+ y Disney+

Barry – HBO Max

The Bear – Star+

Jury Duty – Amazon Prime Video

Only Murders in the Building – Star+

Ted Lasso – Apple TV

Nominadas a mejor serie limitada de televisión, serie de antología o película de TV

All the Light We Cannot See – Netflix

Beef – Netflix

Daisy Jones & The Six – Amazon Prime Video

Fargo – Fx

Fellow Travelers – Paramount +

Lessons in Chemistry – Apple TV

