El club de las peleadoras: una comedia LGBT+ sobre la amistad, el amor y la superación personal

Uno de los estrenos más recientes de Amazon Prime Video llega con una gran acogida de la crítica. Te adelantamos de qué va Bottoms.

Entre las novedades de Prime Video merece la pena señalar una comedia que ha llamado la atención por su originalidad. Se trata de Bottoms, una especie de homenaje a las comedias de univeristarios que tan populares fueron antaño, pero a la que se le han añadido algunos toques sorprendentes que la hacen diferente y única.



Aunque de momento solo se puede ver en inglés y sin subtítulos, no cabe descartar que en próximas fechas Prime Video ofrezca más opciones, dado que se trata de una película que ha obtenido muy buenas críticas y que probablemente interesará a una amplia audiencia. ¿Quieres saber de qué va?



Una comedia universitaria diferente

Si el argumento de Bottoms es bastante disparatado, su desarrollo lo es más aún. Dos chicas lesbianas poco agraciadas físicamente quieren perder su virginidad, y su objetivo es hacerlo con dos de las animadoras más sexy y populares de la escuela. Algo que objetivamente tiene muy pocas posibilidades de suceder, pero que no las desanima en absoluto. Para lograrlo no se les ocurre nada mejor que tratar de llamar la atención fundando una especie de “Club de la lucha” para chicas. ¿El problema? No tienen ni idea de pelear.



Con la excusa de promover el empoderamiento femenino las dos protagonistas llevan a cabo su idea con sorprendente éxito. De repente se convierten en un símbolo de resistencia contra los estereotipos y los prejuicios hacia la mujer, alcanzando una notoriedad que ni siquiera ellas esperaban. Y desde ahí, todo se convierte en un despropósito detrás de otro, una sucesión de absurdos que mantienen al espectador enganchado a la vez que incrédulo.

Una película de culto para la comunidad LGBT

La repercusión de Bottoms ha venido en gran parte por haber sido promocionada como una especie de Club de la lucha en versión lésbica, lo que ha provocado que la comunidad LGBT la haya convertido poco menos que en una película de culto. Pero también han contribuído a su éxito la variedad de matices que su directora, Emma Seligman ha introducido en la historia.



Ingenio, violencia, lenguaje malsonante, comedia disparatada, drama y crítica social se mezclan en una historia que transita por el carrusel de emociones que conforma la vida de unas adolescentes que, además, forman parte de una minoría. Un cóctel refrescante que se sale de la tónica habitual de historias recicladas con las que últimamente los estudios cinematográficos nos inundan.

