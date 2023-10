A punto de estrenar la séptima temporada, la exitosa serie confirma que pronto veremos el desenlace definitivo.

Hace unos días se conocían las nuevas imágenes de la temporada 7 de Netflix que se va a estrenar el día 20 de octubre. Los fans estaban encantados con una de las series más exitosas y más longevas de Netflix. Ahora, en cambio, tras más de cinco años de aventuras en Las Encinas, se confirma que el final de la serie está cerca.

Llega el fin



La plataforma ha asegurado que el fin de Élite será en la octava temporada. La serie creada por Darío Madrona y Carlos Montero, ha sido todo un éxito desde su inicio gracias a su toque erótico y dramático, y le gustaría acabar por todo lo alto después de estos más de cinco años de emisión en los que han expandido la idea original.

La noticia la dio a conocer el propio Netflix España, que a través de su cuenta de Twitter publicó “La última fiesta”. No tenemos más datos sobre la fecha del estreno, ya que por ahora están inmersos en pleno rodaje. Con esta decisión, Netflix dará fin a la que ha sido su serie española más longeva con ocho temporadas en seis años. No obstante, la plataforma podría dar luz verde a algún tipo de spin-off que daría continuidad a algunas de las tramas o personajes de la serie creada por Carlos Montero:”Hemos hablado muchas posibilidades, la puerta está abierta, pero ya sabéis que con Netflix no podemos decir nada”, confesaba el creador durante la rueda de prensa. “Acabamos por todo lo alto, pensamos que era el momento de ponerle fin, han sido 6 años increíbles y nos ha cambiado la vida a todos", añadía Montero.



No sería la primera vez que la producción emite spins-off, ya que en varias ocasiones han presentado cortometrajes titulados Élite: Historias Breves, para poder centrarse en algunos personajes y tramas específicas.

Lo que nos queda por ver

El regreso de la séptima temporada este viernes llega con la vuelta de Omar y la incorporación de nuevos actores como Anitta, Maribel Verdú o Fernando Lindez entre otros. En la octava temporada hemos sabido que también contará con un personaje icónico de las primeras temporadas: Nadia. De esta manera, la hermana de Omar, que es interpretada por la actriz Mina El Hammani se unirá al elenco de actores de la octava temporada junto a otros dos nuevos fichajes: Ane Rot (‘El club de los lectores criminales’) y Nuno Gallego (‘UPA Next’).

La serie, que comenzó en 2018 ha tratado temas sociales muy complejos como la desigualdad económica, o la diversidad sexual. En la temporada 7 sabemos que también abordarán el tema de la salud mental y el duelo tras la muerte de Samuel. Mientras esperamos el desenlace final, podemos disfrutar de la séptima y la octava temporada de este fenómeno social. La serie ha sido todo un éxito nacional e internacionalmente y sus tramas se debaten en redes sociales generando interesantes debates en línea.