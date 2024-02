First Dates, el amor salta de Cuatro a Telecinco en San Valentín

El programa de citas se transfiere entre cadenas hermanas el 14 de febrero de este año.

First Dates es un programa de televisión que ha entretenido a todos en alguna noche de la pantalla chica. Cada noche, el público disfruta viendo las primeras citas de los diversos perfiles que llegan. Además, después de tantos años, no solo han desarrollado afecto por el presentador, Carlos Sobera, sino que también se han ganado un espacio en las vidas de los admiradores los otros miembros que llevan años en el restaurante, como las camareras Marisa y Cristina Zapata o Matías Roure.

Telecinco tiene el plan perfecto para aquellos que no tengan una cita o un plan con amigos la noche del próximo día de San Valentín. Esa noche, First Dates llega por primera vez a la gran cadena de Mediaset, ofreciendo una alternativa especial para todos, no solo para las parejas que disfrutan celebrando el 14 de febrero.

Una edición especial para el día de los enamorados está siendo preparada por el programa presentado por Sobera, según informa El Televisero. Este gran paso hacia su cadena hermana marca la primera vez que el programa lo realiza, generando expectativas de que sea uno de los mejores episodios de la temporada. Es importante destacar que se trata de un cambio temporal y que la empresa no tiene planes de trasladarlo a Telecinco de manera indefinida.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Para descubrir a las parejas que protagonizarán este capítulo tan especial, será necesario esperar algunas semanas más. Se tiene previsto que se transmita en su horario habitual de access prime time, seguido por una nueva gala de La Isla de las Tentaciones, generando el combo romántico ideal para disfrutar de una noche de San Valentín llena de buen humor.