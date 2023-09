Zendaya brilla en la campaña de Lancôme en el Museo de Louvre en su 27º cumpleaños

Hoy 1 de septiembre, Zendaya celebra su cumpleaños número 27 y lo hace de una manera espectacular al protagonizar la campaña de Lancôme en el Museo de Louvre. Su maquillaje en tonos metálicos ha captado la atención de todos, pero ¿qué hace a Zendaya tan especial?

La actriz y modelo se ha convertido en un referente para la generación millennial, especialmente después de su participación en la exitosa serie Euphoria. Su estilo único se refleja no solo en su actuación, sino también en su elección de maquillaje en cada aparición pública.



En las ocasiones en las que Zendaya pisa la alfombra roja, opta por tonos de maquillaje "tierra o marrones" que realzan sus facciones y le dan un toque natural a su look. Sin embargo, en su día a día prefiere llevar poco maquillaje, manteniendo su autenticidad y personalidad.



La colaboración entre Lancôme y el Museo de Louvre es realmente especial, ya que está inspirada en nueve obras de arte presentes en el museo, así como en sus luces y colores. La campaña promociona la nueva colección de maquillaje y skincare de Lancôme, llamada Lancôme x Louvre, y está protagonizada por Zendaya, Aya Nakamura, Amanda Seyfried y He Cong, todas embajadoras de la marca.



Cada una de ellas posa frente a icónicas esculturas de la mitología antigua, como la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, Corine y la Ninfa Escorpión, luciendo una piel radiante y un maquillaje poderoso. La directora creativa global de Lancôme Makeup, Lisa Eldridge, se inspiró en estas esculturas para crear la colección.



La presidenta-directora del Museo del Louvre, Laurence des Cars, expresó su entusiasmo por esta colaboración, que destaca la diversidad de formas de belleza que se encuentran en las colecciones del museo.



Zendaya fue elegida embajadora de Lancôme en 2019 a los 23 años debido a su influencia positiva en su generación y su compromiso con causas benéficas, alineándose con la filantropía de la marca.

En el video promocional de la campaña, podemos ver a Zendaya posando frente a la icónica arquitectura del Louvre, luciendo un total look en negro y una larga cabellera. Pero lo que realmente destaca en el video es su maquillaje en tonos metálicos, que está "on point" y resalta su belleza natural.

Además de promocionar el maquillaje, Zendaya también cuenta con su propio perfume llamado Idôle de Lancôme, ya que el perfume representa la feminidad contemporánea y el espíritu pionero de una mujer fuerte y optimista, características que también describen a la propia Zendaya en su carrera.

Idôle es un nuevo estilo olfativo, el Chipre Limpio, con notas de agua de rosa, que despierta emociones y se presenta en el frasco más fino del mercado, con solo 15 mm de anchura, ideal para llevar en la mano.