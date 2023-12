Las series que no te puedes perder estas vacaciones de invierno

Si te gustan las series de las plataformas de streaming te ofrecemos cuatro sugerencias para que te enganches definitivamente en estas vacaciones.

Con la Navidad y las vacaciones tienes más tiempo libre. Compartirlo con la familia está muy bien, pero si eres de las que al cabo de un tiempo empiezas a agobiarte con los niños, los villancicos y los suegros, agradecerás tener un rato de tranquilidad para disfrutar de alguna serie. Si es así, estás de suerte porque estamos en un momento en que las principales plataformas de streaming lanzan algunas novedades, o bien ponen en pantalla nuevas temporadas de algunas de sus series más exitosas.



Para tomarte un respiro de las clásicas pelis navideñas que inundan la programación por estas fechas, te vamos a dar cuatro recomendaciones, dos de Netflix, una de Disney + y otra de Amazon Prime Video. Con ellas podrás adentrarte en nuevas historias que te enganchen o seguir disfrutando de las que ya lo hicieron anteriormente.

Reacher (Amazon Prime Video)

Si te gusta la acción trepidante llega la segunda temporada de Reacher en Amazon Prime Video. El personaje, al que ya había dado vida en el cine Tom Cruise, es interpretado en la serie por Alan Ritchson, que ha demostrado estar a la altura del reto. La historia de este policía militar retirado continúa en esta ocasión mostrándonos como Reacher reúne a su antiguo grupo de hombres para vengar la muerte de uno de ellos.

Loading...

The Crown (Netflix)

Otra serie a la que quizás ya te hayas enganchado y que tiene continuidad en Netflix es The Crown, un retrato de la familia real británica que ya cosechó un enorme éxito en su primera entrega y lo ha seguido haciendo en las posteriores. En esta sexta, la que cierra la serie, nos acercamos a los acontecimientos más recientes, con las historias de los príncipes William y Henry como principal atractivo. La interminable lista de premios que ha recibido The Crown es su mejor aval para que te decidas a verla desde el principio si todavía no eres seguidora.

Loading...

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Disney+)

La mitología griega es algo que suena muy lejano a las generaciones más jóvenes. O al menos lo era hasta la llegada de esta serie. Percy Jackson y los dioses del Olimpo es la adaptación de una novela, que ya se estrenó en su día en la gran pantalla, pero que ahora, en este formato, promete enganchar a muchos adolescentes y jovenes con una ficción que trae la mitología a los tiempos actuales.

Loading...

Berlín (Netflix)

Y para finalizar, uno de los bombazos que Netflix venía preparando para alargar el chicle de La Casa de Papel. Uno de los personajes más idolatrados por la audiencia, el carismático Berlín, tiene ahora su propio Spin Off, donde se nos presenta la historia de su vida con anterioridad a unirse a la banda de El profesor. A partir del 29 estará disponible para goce de los fans de la serie original.

