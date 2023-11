El adiós a la realeza: Detrás de las cortinas de la última temporada de "The Crown"

Atrás quedaron las intrigas palaciegas, los vestidos suntuosos y los eventos históricos que marcaron una era. Descubre los últimos momentos de la princesa Diana y los secretos de la realeza británica en la emocionante temporada final de The Crown en Netflix. ¡Sumérgete en la historia real ahora!

Desde el 16 de noviembre, los primeros cuatro episodios de la tan esperada sexta temporada de "The Crown" están disponibles en Netflix, sumergiendo a los espectadores en los últimos momentos de la icónica princesa Diana de Gales.



La talentosa Elizabeth Debicki, encargada de dar vida a Lady Di, reveló en una entrevista para Vanity Fair que su enfoque se centró en el amor inquebrantable de la princesa por sus hijos. "Esa era la prioridad de su vida", subrayó, proporcionando una visión conmovedora y humana de uno de los personajes más emblemáticos de la historia real.



Esta entrega final de la obra maestra de Peter Morgan, que inició su travesía en 2016, promete llevar a los espectadores por un viaje en el tiempo. Con Imelda Staunton personificando a la Reina Isabel II en esta última etapa, la serie culmina con representaciones dinámicas de los últimos compases de su reinado.

¿Qué eventos históricos aborda la temporada 6?

Este tramo final del drama real abarca los eventos más relevantes entre 1997 y mediados de la década del siglo XXI. El creador, Morgan, destacó la importancia de mantener una distancia histórica con los eventos actuales, estableciendo el cierre de la serie en sucesos que rondan el año 2004. Esto deja un intervalo de veinte años hasta la actualidad, asegurando que los temas retratados mantengan su integridad como hechos pasados.



La primera parte de la temporada se sumerge en el periodo que precedió a la trágica muerte de la princesa Diana. No solo se despliegan los complejos detalles de su vida personal, sino también los turbulentos entresijos de la institución real que la rodeaba. Desde su relación con Dodi Fayed hasta las tensiones y desafíos que la realeza enfrentó tras su deceso, la narrativa pinta un retrato completo de la figura icónica.



Pero la atención mediática sobre la princesa Diana no se desvaneció después de su divorcio. Elizabeth Debicki, al describir las escenas en las que Diana y Dodi eran asediados por los paparazzi, reveló lo perturbador de la experiencia. "Solo tienes que experimentarlo durante unos 10 segundos antes de darte cuenta de que es completamente bizarro y una experiencia horrenda. Estás realmente atrapado", compartió con The Hollywood Reporter.

Loading...

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Qué nos depara la parte 2 de esta emotiva despedida?

El 14 de diciembre, seis capítulos más se sumarán a la plataforma, explorando eventos como el regreso del príncipe William a Eton, la boda del príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles en 2005, la celebración del Jubileo de Oro de la reina Isabel II en 2002, y los inicios del romance del príncipe William con Kate Middleton. El equipo de la ficción filmó escenas en la Universidad St. Andrews en Escocia, donde la pareja real se conoció durante sus años universitarios.



La espera ha terminado. La parte 1 de la temporada final de "The Crown" ya está disponible en Netflix, y la parte 2 promete llevarnos en un último viaje a través de los pasillos del poder y las complejidades de la realeza británica. ¿Estás lista para despedirte de esta época televisiva que ha cautivado a audiencias de todo el mundo?