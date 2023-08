Llega la primera comedia romántica interactiva a Netflix, en la que tú decides el final

“Elijo amor” es la serie de Netflix que se estrena a finales de este mes de agosto y en la que decides el final que prefieres. Te adelantamos de qué va.

Las comedias románticas están encabezando el ránking en Netflix como fue el caso de 'Un cuento perfecto', en la que también nos cuentan un final ambiguo, al parecer esta técnica se comienza a utilizar en las series y películas.



Porque ¿No te ha pasado alguna vez que una serie o película te ha decepcionado por el final? Pues eso no te va a ocurrir con “Elijo amor”, la película de Netflix que se estrena a finales de este mes de agosto. Y no va a hacerlo porque en este caso eres tú la que decide el final que prefieres. Y si no te gusta, ¡Lo cambias!



Las series o películas interactivas no son una novedad, pero ciertamente no son demasiado frecuentes. En Netflix ya se experimentó con este formato en “Black Mirror”, pero hasta ahora no habíamos tenido ocasión de verlo en una comedia romántica. La historia que nos cuenta “Elijo amor” es, más o menos, la de chica conoce chico. Pero en este caso, se complica un poco más. Porque no será un solo chico, sino varios.

Una vida casi perfecta

Interpretada por Laura Marano como Cami, la protagonista de esta historia, a quien en teoría la vida le sonríe en todos los sentidos. Le va bien en lo profesional y en lo sentimental, ya que tiene un trabajo con el que disfruta y un novio con el que planea casarse y crear una familia. Pero como tantas veces sucede cuando todo nos viene de cara, la falta de retos hace que veamos la vida demasiado lineal y queremos algo de emoción en nuestra vida.



Así que decide acudir a una pitonisa a la que le explica su situación, y esta le echa las cartas del tarot. Lo que ignora la protagonista es que sus deseos se van a cumplir mucho más allá de sus expectativas, porque desde ese momento empezarán a cruzarse en su vida una serie de hombres que amenazarán esa estabilidad. Al sentirse atraída por todos ellos, tendrá que tomar decisiones. ¿Continuar con su novio y mantener sus planes de una vida convencional? ¿O arriesgarse con alguno y vivir un futuro incierto de aventura?

Cada decisión tiene sus consecuencias

Al igual que en la vida real, las decisiones que toma la protagonista cambian su futuro, solo que en este caso quien la ayuda a tomarlas eres tú. Al elegir una u otra posibilidad, generas un final distinto para la película...y nadie te garantiza que sea un final feliz.



Aunque por lo menos te queda el consuelo que si después de elegir al chico que crees que mejor encaja con ella las cosas no funcionan como esperabas, siempre puedes volver atrás y cambiar tu elección. Algo que ojalá pudiéramos hacer también en la vida real, ¿No crees?



Elijo Amor llega a Netflix el 31 de Agosto, y aquí te dejamos un adelanto para ir abriendo boca.