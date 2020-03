Monta tu propia sala de cine en casa y disfruta de la selección que hemos hecho para ti de las mejores series y películas románticas de Netflix. ¡Y no olvides las palomitas!

Pocos planes más apetecibles se nos ocurren que una noche de cine en casa con una deliciosa cena y una bolsa de palomitas, pero qué difícil es a veces la tarea de escoger una sola película. A veces tiramos de las recomendaciones que nos hace la plataforma de streamming que escojamos, las sugerencias de nuestros amigos o la lista de películas más populares del momento. Pero, si estás utilizando estos trucos, puede que estés desaprovechando la oportunidad de disfrutar de algunas de las mejores películas que puedes encontrar en internet.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Qué vemos esta noche? Esa pregunta que en ocasiones es tan difícil de responder. ¿Una de miedo, una comedia o un thriller? Y, ¿por qué no una de amor? Como no podía ser de otra manera, el género romántico es uno de los más exitosos en cine, series y en todas las plataformas. Y es que no hace falta que esperes al próximo día de San Valentín para disfrutar de estas pelis y series. Por eso hemos hecho para ti una selección de las mejores series y películas románticas de Netflix. ¿Cuál verás en primer lugar?

Historia de un matrimonio (2019)

Protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver –nominados al Oscar a mejor actriz y actor por sus papeles–, esta película cuenta la historia de una pareja que pone todos sus esfuerzos en recomponer su relación. Un viaje psicológico y emocional en el que también el hijo de ambos desempeña un importante papel. Esta película real, natural y en ocasiones difícil de ver, pero también tiene tintes humorísticos que la convierten en una obra maestra. Laura Dern fue galardonada con el Oscar a mejor actriz de reparto por su trabajo en esta película.

Siete almas (2008)

Un emocionante drama romántico donde se muestras interesantísimos retratos de la psicología humana que dan la cara en momentos de adversidad. En esta historia, protagonizada entre otros por Will Smith y Rosario Dawson, un hombre se responsabiliza de siete personas a las que se propone cambiarles la vida después de haber provocado una terrible tragedia.

Love (2016)

En esta serie, Gillian Jacobs y Paul Rust interpretan a una pareja de jóvenes que se conocen, se enamoran, se acercan y se alejan constantemente. Ella muy rebelde y él, para la desgracia de ambos no tanto, pero los dos están dispuestos a explorar y descifrar sus emociones –aunque a veces tengan un poco de miedo. Love es una comedia romántica fresca, natural, real, dulce y ácida al mismo tiempo y muy, y sobre todo, muy pero que muy actual.

Loving Annabelle (2006)

Erin Kelly, que interpreta a Annabelle en este emocionante drama romántico, es estudiante en un colegio católico y, contra todo pronóstico, se enamora de Simone, su profesora de literatura, interpretada por Diane Gaidry. Ambas intentan luchar por sus sentimientos, pero en ocasiones también contra ellos. ¿Serán las dificultades a las que se enfrentar más fuertes que la pasión y la atracción que ambas sienten?

Call me by your name (2017)

Es verano y estamos en 1983. Elio Perlman, un chico de 17 años interpretado por Timothée Chalamet, pasa sus días de vacaciones en Italia. Lee, toca música clásica y coquetea con Marzia. Pero entonces, Oliver, un estudiante estadounidense que prepara un doctorado con el padre del joven y que es interpretado por Martillo Armie, llega a su vida. Y no tardan mucho en descubrir la atracción que el uno siente por el otro. No te pierdas esta preciosa historia de amor, pasión y juventud inspirada en la novela con el mismo título.

Wanderlust (2018)

Protagonizada por Toni Collette y Steven Mackintosh, esta natural y relajada serie de tono dramático cuenta la historia de un matrimonio en el que parece que la pasión y el amor son historia. Ambos tratan de descubrir las soluciones que pueden conseguir que su relación vuelva a salir a flote y pronto descubren que los métodos del matrimonio abierto son su salvación.

Puedo escuchar el mar (1993)

Si te encantaron Mi vecino Totoro (1988) y El viaje de Chihiro (2001), no te puedes perder Puedo escuchar el mar. También del Studio Ghibli, aunque es uno de los filmes menos conocidos, esta película dirigida por Tomomi Mochizuki cuenta un precioso, romántico y sencillo romance adolescente bañado por la magia y el misterio. En esta breve película de apenas 70 minutos de duración, Muto, que es guapa, dulce y buena en los deportes y los estudios, no consigue adaptarse a la vida social de su nueva escuela. Allí, conoce a Taku Morisaki y Yukata Matsuno, que se convierten en dos de sus grandes amigos.

Master of none (2015)

Excéntrica, irreverente y muy distinta a todo lo que has visto. Esta serie, que cuenta ya con tres temporadas en la plataforma, cuenta la historia de Dev Shah, interpretado por Aziz Ansari, un estadounidense hijo de inmigrantes que quiere empujar su carrera como actor y, al mismo tiempo, mejorar su vida social y sentimental. Para conseguirlo, recurre a u extravagante grupo de amigos.

Nola darling (2017)

Basada en la película con el mismo título de Spike Lee, con DeWanda Wise como protagonista y con un reparto exquisito, esta serie cuenta la historia de una artista afincada en Brooklyn que trata de cuidar su carrera siendo fiel a sí misma, pero sin descuidar la bonita relación que guarda con sus amigos y con sus tres amantes. Si quieres ver y aprender sobre nuevos tipos de amor y relaciones, esta es una serie inteligente, mordaz, refrescante y adictiva que no te debes perder.

A todos los chicos de los que me enamoré (2018)

Basada en la novela homónima, A todos los chicos de los que me enamoré, narra las dificultades y aventuras del amor adolescente. Esta película romántica con entrañables pinceladas de humor, cuenta la historia de una chica, Lara Jean, interpretada por Lena Condor, que sin comerlo ni beberlo se enamora de Peter, interpretado por Noah Centineo. Esta película es uno de los grandísimos éxitos de Netflix y se considera una de las obras maestras de Jenny Han, quien escribió y publicó esta historia en el año 2014. Es fresca, divertida, dulce y muy entretenida. Y por si una te sabe a poco, desde febrero tienes disponible la segunda parte, que esta vez se debate entre dos de sus grandes amores: A todos los chicos 2: P.D. Todavía te quiero (2020) ¿En serio te las vas a perder?

Crazy, Stupid, Love (2011)

No pudimos evitarlo. En la lista de películas románticas que debes ver no podía faltar un filme protagonizado por Ryan Gosling. Si no la has visto todavía, debes saber que Crazy, Stupid, Love podría ser una de las comedias románticas con las que más reirás y, al mismo tiempo, una de las historias con las que más te emocionarás. El reparto es envidiable –cuenta con actores de la talla de Emma Stone, Julianne Moore y Steve Carrel– y narra la historia de un hombre de edad media al que le cambia la vida después de que su matrimonio se rompa y su mujer le pida el divorcio. Así, decide redescubrir la soltería a través de Jacob, un chico que conoce en un bar y que le anima a vivir con él nuevas experiencias de flirteo.

La cita perfecta (2019)

De nuevo con Noah Centineo como uno de los protagonistas, en esta ocasión de la mano de Laura Marano, La cita perfecta cuenta la historia de una chica un tanto rebelde que, sin estar buscado el amor, de repente, lo encuentra en quien menos lo esperaba. Es una de las comedias adolescentes más frescas y divertidas de Netflix. Así que, si eres fan de las teen movies, aquí va nuestro consejo: tienes que verla.

Y además...

Si estás de cuarentena, tienes películas y series de sobra para entretenerte. ¡Elige tu favorita!

¡Empieza la cuenta atrás! La plataforma de streaming de Disney+ llega el 24 de marzo

Videollamadas grupales, ¡no hay excusa!: estas son las mejores apps para hablar con tus amigos