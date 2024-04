Los mejores estrenos en HBO Max para mayo 2024

Si estás suscrita a HBO Max atenta a todo lo nuevo que van a subir a la plataforma en mayo. ¡Vas a alucinar en colores!

Mes nuevo, estrenos nuevos. Las plataformas de streaming ya se están poniendo las pilas para ofrecernos mes a mes las mejores películas y series.



Si ayer te anunciamos todos los estrenos de Netflix para mayo, no vas a querer perderte tampoco todo lo nuevo que llega a HBO Max. Un mes que llega con cambios, porque a partir del 21 de mayo HBO Max pasará a llamarse Max.

Novedades en HBO en mayo 2024

Se avecina un mes interesante para esta plataforma, porque el 21 de mayo toca dar la bienvenida a la nueva plataforma Max. Una novedad que trae consigo nuevos contenidos, precios y más sorpresas.



Por el momento, ya hemos conocido algún estreno interesante para el próximo mes de mayo. A continuación vemos las fechas confirmadas para series y películas.

Nuevas series

2 de mayo : Hacks (serie - temporada 3).

: Hacks (serie - temporada 3). 9 de mayo: Pequeñas mentirosas: Escuela de verano (miniserie en estreno, secuela de "Pretty Little Liars: Original Sin").

Nuevas películas

2 de mayo: Turtles All the Way Down (película en estreno).

Si te apetece ponerte una peli te recomedamos ver Turtles All the Way Down. Se estrena ya el 2 de mayo y está basada en la novela más vendida de John Green. Va sobre una adolescente que intentará resolver el misterio de un multimillonario fugitivo. ¿Lo conseguirá? Tendrás que darle al play para saberlo.

¿Qué te parecen las novedades? ¿Qué crees que pasará con la llegada de Max?