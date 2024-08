No te lo pierdas: estos son todos los estrenos y novedades que llegan a Netflix a partir del 14 de agosto

La plataforma de streaming continúa encendiendo el verano con estas nuevas producciones que no debes de perderte.

Si estás buscando actualizar tu lista de reproducción, esta lectura es para tí, pues a partir del 14 de agosto, Netflix promete refrescar sus titulares con una ola de estrenos que van desde comedias para toda la familia hasta thrillers de alta adrenalina. Ya sea que busques un documental, series o películas, la plataforma tiene algo especial reservado para sus suscriptores.



Entre los títulos más esperados se encuentra la nueva temporada de Emily en París, que promete seguir entreteniendo a los seguidores de esta atractiva serie. Pero eso no es todo: los amantes de las animaciones estarán encantados con Terminator Zero, mientras que los fanáticos del terror no querrán perderse La liberación y los que prefieren la acción podrán deleitarse con El sindicato.

Estas son algunas de las reseñas de los estrenos más atractivos programados en la plataforma:

El peor ex imaginable

Loading...

Con estreno este 14 de agosto, esta serie nos trae impactantes relatos de engaño, violencia y traición por medio de imágenes de cámaras y testimonios, revelando realidades de indeseables relaciones producto de no conocer a la pareja verdaderamente a fondo.

El sindicato

Loading...

Esta película se estrena el 16 de agosto y nos adentra en una experiencia llena de suspenso, siguiendo las peripecias de un individuo común, empleado de la construcción en Estados Unidos.



El personaje se encuentra inesperadamente envuelto en una trama de operativos y espías encubiertos cuando una excompañera de estudios, por quien sentía afecto, lo involucra en una peligrosa misión para los servicios de inteligencia.

No puedo vivir sin ti

Loading...

Este largometraje cómico español se estrena el 16 de agosto y gira su historia en torno Carlos, quien tiene un trabajo y vida perfecta, salvo por su tóxica relación con su dispositivo móvil.



La situación alcanza un punto crítico cuando su obsesión con su dispositivo causa estragos en una reunión familiar, lo que lleva a su pareja a ponerle un límite. Determinado a mejorar la situación, Carlos se embarca en una aventura terapéutica. Esta historia explora con humor el dilema de la creciente dependencia de la tecnología y cómo puede afectarnos.

La liberación

Loading...

Si eres amante del terror y ciencia ficción, esta opción es la ideal para ti, a estrenarse el 30 de agosto.



Esta producción narra la historia de una familia residente de Indiana, Estados Unidos, que experimenta sucesos demoniacos y extraños dentro de su residencia, llevándoles a creer que su casa es sin duda un portal al inframundo.

A continuación descubre la selección de los estrenos que Netflix tiene preparados para la segunda mitad de este mes.

Series

14 de agosto

The umbrella Academy, Temporada 4



15 de agosto

Emily en Paris



29 de agosto

Terminator Zero



30 de agosto

Respira

Películas

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

14 de agosto

Daughters



16 de agosto

No puedo vivir sin ti

El sindicato



30 de agosto

La liberación