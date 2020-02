¡Grandes dosis de adrenalina! Las 101 mejores películas de acción de la historia

Golpes, peleas, persecuciones, explosiones, disparos... A todos nos gusta dejar de lado las típicas comedias, dramas y películas románticas de vez en cuando para disfrutar con una buena dosis de acción y adrenalina. Y es que si en algo no se ha quedado corto el cine, es en brindarnos cientos de películas de acción y aventuras que nos han hecho vibrar de emoción desde la butaca del cine o el sillón de casa, películas que nos han hecho soñar con ser policías, detectives, exploradoras o incluso delincuentes para poder ser los protagonistas de alguna de estas increíbles historias.

Desde la mítica Pulp Fiction –imposible no tener en cuenta las obras de Tarantino en este género– hasta la aclamada El caballero oscuro, pasando por títulos tan variados como Indiana Jones, Los increíbles, Seven, Jungla de Cristal o Rambo. Cientos de películas de acción para todos los gustos. Y este 2019, que ha sido un año muy prolífico, nos ha dejado varias joyas de este género, entre ellas 6 en la sombra, de Michael Bay; Capitana Marvel, de Anna Boden y Ryan Fleck; Fast and Furious: Hobbs ans Shaw, de David Leitch o Terminator: Destino oscuro, de Tim Miller.

En esta galería te traemos una selección de 101 películas del género que forman parte de la historia y que te aconsejamos no dejes de ver. Así que si quieres pasar una buena tarde de cine en familia, con tu pareja o entre amigos y lo tuyo son las emociones fuertes, ¡no te las puedes perder! Eso sí, con una lista tan amplia como la que te traemos, no nos hacemos responsables si no sales de casa en lo que queda de año. Pero antes, te contamos algunas curiosidades sobre este género cinematográfico.

Más que un género, la denominación de cine de acción es un convencionalismo popular acuñado por eruditos del cine y la crítica. Se trata de un estilo sin pretensiones artísticas, es decir, no cuida tanto la estética, sino que su afán es ofrecer al espectador un producto con el que pasar un buen rato y divertirse. Sin embargo, sí hay películas e acción consideradas cine de culto. Algunos ejemplos son Arma Letal, Jungla de Cristal, Desafío Total o Depredador.

El cine de acción nació por la necesidad de aglutinar bajo un mismo género las películas que incluían determinados elementos: batallas, tiroteos, explosiones, robos, secuestros, persecuciones o cualquier otra trama que genera adrenalina. Y aunque, en ocasiones, algunas películas pueden considerarse pertenecientes también a otros géneros como la ficción, el terror o el cine bélico, la mayoría de las películas de acción incluyen en su trama lo siguientes elementos:

Un héroe o antihéroe, que suele ser el protagonista. Este personaje se popularizó a mediados de los años 90, aunque podemos considerar que el cine de acción nació en los años 70.

Un villano que puede pertenecer o o a una banda.

Una joven desvalida que suele ser rescatada por el protagonista.

Un actor secundario cómico.

Un personaje que busca venganza.

Una misión por completar.

Un agente secreto o un espía.

Los guiones suelen incluir numerosos chascarrillos, frases que suelen ser la firma de los personajes y que después se popularizan.

Dentro del cine de acción, existen varios subgéneros: cine de aventuras, acción de ciencia ficción, películas de espionaje, thriller de acción, artes marciales, superhéroes, acción de terror y comedias de acción, entre otros.





Curiosidades de algunas de las películas de acción más famosas

Abrimos la lista con Kill Bill. Beatrix Kiddo, protagonista de Kill Bill interpretada por Uma Thurman, es uno de los grandes iconos feministas del cine. Se trata de una mujer empoderada y fuerte sin límites que la detengan y, por ello, queremos homenajear el filme contando algunas de las curiosidades.

En un principio, fue concebida como un solo largometraje y, de hecho, se escribió un único guión de 220 páginas. Sin embargo, se estimo que la duración de la película sería de unas 4 horas, por lo que, finalmente se decidió que se grabaría en dos partes: Kill Bill Vol1 y Kill Bill Vol2.

El reparto de la película tuvo que someterse a un duro entrenamiento de 3 meses antes del rodaje. En concreto, se formaron en kenjutsu, una técnica que mezcla ek uso de la espada samuráis y el Kung Fu. Además de esto, también fueron entrenados para aprender a manejar la katana.

Si has visto algunas películas de Tarantino, sabrás que tiene la costumbre de hacer algún que otro cameo en sus películas. En Kill Bill representó a uno de los 88 maníacos que luchan contra The Bride. Si eres fan del director, también conocerás su gusto por el gore y la gran cantidad de sangre que aparece en sus películas. En esta, en concreto, se utilizaron 500 litros de sangre falsa.

Y este es precisamente uno de los motivos por los que algunas escenas de la película se emiten en blanco y negro. Y es que algunas de ellas corrían el riesgo de ser censuradas por la violencia que representaba la cantidad de sangre que aparecía.

¿Verdad que recuerdas el icónico traje amarillo que viste la protagonista? Con él, Tarantino quiso hacer un guiño a uno de los trajes que vistió Bruce Lee en la última película que rodó, Juego con la muerte, de 1978.

El Padrino . En el rodaje de esta película aparece Marlon Brando con un gato. ¿Lo recuerdas? Este gato fue rescatado por Coppola par el rodaje de esta escena.

Matrix. En un principio, se contrató a un famoso coreógrafo de kung fu para esta película. Sin embargo, pedía demasiado dinero, por lo que finalmente se contrató a Woo-Ping Yuen, un cambio que resultó ser un tremendo acierto.

Parque Jurásico. ¿Recuerdas el sonido que emiten los velocirraptor? Si no a día de hoy todavía no la has visto, este dato te va a sorprender. Ese sonido fue grabado de un grupo de tortugas mientras estas estaban copulando.

El club de la lucha. En esta película, los protagonistas, Edward Norton y Brad Pitt aprendieron a fabricar jabón.

La naranja mecánica. Debido a la violencia del rodaje de esta película, uno de los miembros de su reparto, Malcolm McDowell sufrió varias lesiones. Entre ellas, daños en las córneas por el tratamiento al que es sometido su personaje. Debido a ello, el actor estuvo a punto de perder la visión temporalmente.

John Wick. Esta película contemporánea de acción se ha convertido en una de las mejores cintas del género. Protagonizada por Keanu Reeves bajo la dirección de Chad Stahelski y David Leitch, John Wick ya es considerada una película de culto. ¿Quieres saber algo curioso? Su protagonista realizó el 90% de las escenas de acción.





La acción es uno de los géneros preferidos por los espectadores y también uno de los más prolíficos. Pero, por suerte, no hace falta esperar a ir al cine a ver un gran estreno para disfrutar de un buena película de acción. Si dispones de Netflix, Amazon Prime Video o HBO, puedes disfrutar de muy buenas películas de acción con las que pasar una buena tarde con amigos o, incluso, organizar un maratón con los estrenos más importantes del género. Para ponértelo más fácil, a continuación enumeramos algunas de las mejores películas del género que puedes encontrar en Netflix. ¿Te animas? ¡Prepara las palomitas!

El caso Bourne. Es uno de los clásicos de acción más conocidos y fue un estreno muy esperado. En Netflix podrás encontrar la primera parte de la saga. A todo gas. Todos hemos escuchado hablar de esta película, la perfecta definición del cine de acción. Así que no dudes en verla. El Niño. Esta vez no se trata de una película, sino de una serie y grabada en España. La trama, sobre el tráfico de drogas y la inmigración entre España y Gibraltar, está llena de acción y adrenalina. Grupo 7. Grabada también en España, esta cinta se ambienta en los años 80, cuando el país se preparaba para la Expo 92. Ant Man. No dudes en verla, se trata de una de las películas más divertidas y emocionantes del género. The Night Comes for Us. Se trata de un thriller único, pero también bastante violento. Pero si buscas una buena peli de acción, esta es la tuya. Ip Man. Se basa en la historia real de un maestro de artes marciales que fue tutor de Bruce Lee, y es una de las películas de acción más exitosas de los últimos cuarenta años. Headshot. Si quieres ver un emocionante thriller de acción, considera esta película entre las opciones. El reparto es espectacular y te avisamos de que es una buena dosis de adrenalina.





