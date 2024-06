Por qué 'Bienvenidos al Sur' arrasa en RTVE Play: la comedia italiana que amarán los fans de '8 apellidos vascos'

Si buscas una comedia fresca, disparatada y que te saque alguna que otra lagrimita, tenemos una gran recomendación para ti: Bienvenidos al Sur

La comedia italiana 'Bienvenidos al Sur' es uno de los nuevos contenidos disponibles en la plataforma de RTVE Play. Y está arrasando. Algo que no me pilla por sorpresa, no tanto por el hecho de que fuese un éxito en las taquillas de los cines, sino porque es la típica película que no puedes dejar de recomendar cuando la has visto.



Si te gustaron '8 apellidos vascos' o su secuela '8 apellidos catalanes' como a mi, no me cabe ninguna duda de que 'Bienvenidos al Sur' va a encantarte, porque sigue un patrón muy parecido. Además, la película transcurre en el sur de Italia, un país con el que tenemos muchas similitudes, por lo que no te va a costar sentirte identificada con los personajes. Te cuento porqué me encantó y porqué creo que a ti te pasará lo mismo.

Tan distintos, tan iguales

Las comedias regionalistas, como me gusta llamar a este tipo de películas, tienen éxito porque son capaces de demostrarnos como, pese a las diferencias culturales que existen entre unas zonas y otras de un mismo país, al final son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y es que en todos los lugares, con independencia de las costumbres, el fondo de las personas es lo que de verdad importa.



En la saga de 8 apellidos veíamos la historia tras los ojos de un andaluz, que se traslada al País Vasco y Cataluña y de inmediato se encuentra con personajes que le resultan curiosos, e incluso intimidantes. Pero ese rechazo inicial causado por el choque cultural existente se va tornando en aprecio según pasa el tiempo y se hace más intenso el trato con sus gentes.

Llorarás, y no solo de risa

Una fórmula similar es la que se utiliza en 'Bienvenidos al Sur'. Un empleado de correos es enviado a dirigir una pequeña oficina en un pueblo perdido del Sur, un área considerada poco desarrollada y peligrosa y al llegar allí todos sus prejuicios parecen confirmarse. Se encuentra con gente zafia y de poca cultura, que hablan con un acento extraño que resulta casi ininteligible.



Sin embargo con el paso del tiempo comienza a sentir que esas personas a las que en un principio trató con desdén tienen un corazón mucho más grande de lo que imaginaba y su percepción respecto a ellas empieza a cambiar. Claro que cuando habla con su mujer no puede explicarle esto porque está tan llena de prejuicios como estaba él, y en sus conversaciones le hace creer que está viviendo un infierno. La cosa se pone verdaderamente divertida cuando ella decide viajar hasta el pueblo para darle apoyo en su “calvario”.



'Bienvenidos al Sur' es una de esas pelis que te hacen reír pero que también te tocan el corazón y que recomiendo a cualquiera que quiera pasar un buen rato. Está llena de diálogos divertidos y situaciones disparatadas pero tiene un final enternecedor, que se resume en una de las frases que se pronuncian en ella: “Cuando un forastero viene al Sur llora dos veces. Cuando llega y cuando se marcha”.