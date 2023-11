Por ahora podemos disfrutar del tráiler del thriller dramático escrito por David Allison

La nueva serie de Sam Heughan se llama La pareja de al lado (The Couple Next Door) y se estrenará próximamente en Movistar Plus +, aunque todavía no se han concretado las fechas.

De qué trata 'La Pareja de al Lado’

La historia está basada en la serie holandesa The Neighbors, que ha sido adaptada por David Allison, conocido por el éxito policial Marcella. Este thriller oscuro sobre los límites del deseo consta de seis episodios. En ellos se explora también la doble moral y las consecuencias de ser infiel en un entorno que a primera vista parece idílico.

La serie cuenta la historia de Evie, interpretada por Eleanor Tomlinson y su marido Pete, interpretado por el actor Alfred Enoch. Pete trabaja como periodista de investigación y la pareja acaba de mudarse a una lujosa zona residencial. Todo parece ir perfectamente mientras disfrutan del embarazo de Evie.

Poco a poco van notando que la manera de vivir es diferente a lo que ellos conocían; en el nuevo barrio todo el mundo se preocupa por el estatus social y está lleno de cotillas. Los vecinos de al lado resultan ser una pareja con una relación un poco especial con los que entablan amistad. La pareja está interpretada por los actores Sam Heughan y Jessica De Gouw, que dan vida a Danny y Becka. El policía y la profesora de yoga darán consuelo a sus vecinos tras la pérdida de su bebé y la amistad irá creciendo rápidamente hsta convertirse en una relación demasiado estrecha. Los matrimonios se verán envueltos en una red de emociones y tensión sexual con devastadoras consecuencias.

Tras las cámaras

La serie creada y escrita por David Allison ha sido dirigida por Dries Vos. Ahora mismo se encuentra en posproducción, ya que el rodaje, que se ha llevado a cabo en Leeds (Reino Unido) y Bélgica, concluyó a principios de este verano. La productora británica Eagle Eye Drama se ha encargado del desarrollo para Channel 4 y estrenará en Reino Unido en 2024. Starz es la cadena de cable que ha adquirido los derechos de distribución en Estados Unidos. En Latinoamérica podrá verse en Lionsgate+.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Será un gran cambio para el actor de Outlander, Sam Heughan, que a pesar de los 25 títulos en los que ha participado en su carrera profesional se siente algo encasillado y está deseando estrenarse en un registro dramático. Por su parte, Tomlinson declaró en su día que "Evie es un desafío emocionante para mí, una chica cuyo mundo se da vuelta mientras navega por un trauma devastador, que no se ve ayudado por problemas no resueltos de su pasado", mientras que Caroline Hollick, jefa de drama de Channel 4, dijo: "Esta serie es una montaña rusa emocional adictiva que tiene algo que decir sobre las normas sexuales modernas, con un elenco electrizante que encenderá nuestras pantallas".