Últimas tendencias: los mejores looks con salones para esta primavera

Así conjuntan las influencers sus zapatos de salón esta temporada. ¡Toma nota!



¿Simples complementos o pasión verdadera por los zapatos? A pesar de que las hay que no le dan demasiada importancia, para nosotras los zapatos son protagonistas infalibles de nuestros looks, pero también de nuestra vida. ¿Quién no desearía tener un vestidor entero únicamente de zapatos?



Si bien es cierto que hay de todo tipo y estilos, hay modelos que son un must en nuestro fondo de armario y que siempre, pase lo que pase, tenemos que tener. Y estamos hablando de los salones, que como zapatos de tacón nunca pasan de moda y son maravillosos porque te pueden salvar de cualquier situación y evento. Atenta que como sigas leyendo, vas a acabar por comprarte un par… o varios.



Todas las generaciones se han desvivido por este calzado, y más desde que Sarah Jessica Parker nombrara a sus Manolos una y otra vez en Sexo en Nueva York. Que no pase nunca de moda dice mucho de este zapato y esta primavera vuelve a la carga más que nunca.



Si tienes algún evento próximo, que suele pasar en esta época, ya sabes quiénes van a ser tus aliados. Si quieres unos zapatos que verdaderamente se amolden a tu pie, que sean cómodos para aguantar todo el día, nosotras te recomendamos unos buenos salones. ¿Qué significa eso? Que para que sean buenos se debe valorar la calidad y el proceso handmade de los zapatos y que tengan un diseño que no solo se fije en la estética, sino también en los mejores materiales usados para tu mejor comodidad. Te proponemos algunos de nuestros modelos favoritos:

Y, ¿cómo combinar tus salones con tu look? Las influencers nos dan pistas de lo que se va a llevar esta primavera-verano… ¡Y nos encanta!

Vestido mini por y para la eternidad





Un look de vestido mini más salones siempre será nuestro touché favorito. Vale que no cuadra para cualquier situación, pero Maria Pombo y María Frubies nos confirman con estos conjuntos que es imposible no decirles sí una y mil veces. Combinando colores entre vestido y calzado, es y será siempre nuestra mejor apuesta. A enseñar pierna se ha dicho.



Dos piezas por aquí, por favor y gracias



Los looks de dos piezas van a cobrar protagonismo esta primavera. La influencer Teresa Andrés Gonzalvo así lo demuestra con este conjunto rojo pasión y, cómo no, aportándole el broche de oro con unos salones.



Y es que los apuntároslo: los tonos fuertes van a estar al día, así lo dejan claro también Madame de Rosa y Dulceida con trajes de dos piezas a tono amarillo y lila, respectivamente en la Fashion Week de Milán.



Al igual que la influencer Rocio Osorno, que en su caso apuesta por traje a dos piezas color rosa fucsia. Y siempre, cómo no, con unos salones.

Tacón grueso, comodidad para todo el día



El tacón grueso ha vuelto y así lo deja en constancia Chiara Ferragni. La celeb italiana nos demuestra que una camisa y falda nunca falla y que, junto con unos salones de tacón grueso, puedes idear el conjunto perfecto para ir a la oficina. Nosotras apostamos por estos stiletto que, con este tipo de tacón y la ligera plataforma, hacen un total match en nuestros corazoncitos.

El total black más allá de lo estimado

Quien diga que el negro está muerto, se equivoca. Básicamente porque es el color de la fiesta por excelencia, da igual la temporada que sea. Si bien, algo que nos encontramos cada vez más en este tipo de looks es la combinación con alguna clase de detalle que rompa totalmente con el total black. Ya sea el color de los salones, o, como en el caso de Rocío Camacho, el detalle del panty.



Cada vez se innova más en medias, los estampados, dibujos, se van conformando en la moda y a nosotras nos encanta. Solo hay que ver lo bien que le queda este total black, salones y medias tan originales a Teresa Bass.



Vaquero en todo su esplendor



Atentos a esta influencer en potencia. Se llama Meri Lozano y es la hermanísima de la mega influencer Marta Lozano. Va apuntando maneras porque tiene un estilo único. Y nos encantan las combinaciones que hace con los vaqueros, especialmente aquellas en los que se planta unos salones. Ya sean jeans de pitillo o estilo flare, siempre son una buenísima elección.

Y es que el denim se puede combinar con todo, pero… ¿vaquero con vaquero? Por supuesto que sí y lo vuelve a demostrar Chiara Ferragni. Nos encanta su look fantasía de total denim con esos salones de purpurina rosas que parecen recién salidos de un cuento de hadas… ¡Lo más!



Y para añadirle fantasía, ¿qué tal unos vaqueros dorados como los de Maria Frubies? ¿Te atreverías a conjuntarlos con unos salones?



Y tú, ¿ya tienes tus salones perfectos en el armario?

