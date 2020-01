30 bordados florales que son espectaculares para tu look de novia

Cada vez son más las novias que buscan que el vestido de su boda tenga un detalle especial, algo que las diferencie del resto y con el que sientan que su estilismo es único. De ello, se encargan los bordados. ¡Echa un vistazo!

Artículo elaborado por Sandra Miranda - Zankyou

Los bordados convierten cualquier look en romántico, por eso, es una de las tendencias por las que más apuestan las firmas más reconocidas, tanto nacionales como internacionales. Las flores transmiten alegría y movimiento al traje en el que están bordadas, lo que hace que sean uno de los motivos más escogidos para crear vestidos de novia diferentes. Son delicadas y aportan un toque de romanticismo sin igual al vestido. ¿Quieres saber cuáles son los bordados florales más espectaculares para tu look de novia? ¡Adelante!

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

La elegancia del bordado blanco



Lo más habitual es ver los vestidos en color blanco o en cualquiera de sus tonalidades más cercanas, como el champán, el blanco puro, el blanco natural, el crudo, el perla, el marfil… Al apostar por un vestido blanco, lo ideal es hacerlo con algún bordado que haga el diseño único y lo convierta en el gran protagonista de la celebración, atrayendo todas las miradas.



¿En dónde se suelen bordar? Lo más natural es encontrarlos en el cuerpo del vestido o en la cola, siendo el borde del escote, de la espalda o de las mangas las partes preferidas. Este tipo de bordados es ideal para bodas de otoño e invierno. Apostar por firmas que confeccionen estos bordados de manera artesanal es la mejor opción, para asegurarte que quedarán naturales y elegantes. ¿Qué os parecen estos que os mostramos?

La innovación del bordado de color

Si quieres innovar con tu vestido de novia y sorprender a todos los invitados, hazlo a través de los bordados. Hay firmas que diseñan modelos con toques de color para las novias que quieren lucir un estilismo diferente, que no quieren un total white.



Los colores del bordado los puedes combinar con las flores del ramo, con el tocado de novia, con los zapatos, con las joyas e, incluso, con el labial que escojas. ¡El resultado será sensacional! Los vestidos que verás cuentan con bordados en diferentes colores, pero los más utilizados son los tonos pastel, como el rosa, el verde agua o el amarillo, en sus versiones más delicadas, y tonos fuertes como el verde hoja, el plateado y el dorado.



Estos colores son idóneos para las bodas de verano y las que se celebran en primavera. ¡El toque de color es impresionante! Los bordados florales a color que te presentamos se encuentran en las mangas, en los hombros, en los puños, a modo de cinturón… Es decir, como detalles que elevan cualquier look a su máximo esplendor.



Si tienes un bordado especial en la mente que no encuentras en ninguna marca de vestidos, tienes la opción de acudir a un atelier para que te lo diseñen específicamente para ti. Además, el/la experto/a te recomendará lo mejor, te aconsejará sobre los complementos que debes llevar para que el look no resulte demasiado sencillo pero tampoco muy recargado. En el equilibrio, está la clave. ¿Qué te parecen estos maravillosos diseños? Sin duda, nosotras nos hemos enamorado de las flores bordadas de cada uno de ellos.

Y además:

Test: ¿cuál es el vestido de novia perfecto para ti?

Todo lo que debes saber sobre el alquiler de los vestidos de novia

Los vestidos de novia más sencillos, bonitos y a precios 'low cost'